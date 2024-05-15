Въезд в Ростов-на-Дону будут перекрывать для грузовиков с 1 июня

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
С начала лета введут запрет для машин массой более 3,5 тонны по следующим маршрутам: проспекты Шолохова со стороны Янтарного, 40-летия Победы со стороны Аксая. Также нельзя будет проехать по Малому Зеленому кольцу, улице Кумженская и Щепкинскому шоссе со стороны поселка Щепкин.
Добавим, что ограничения будут не круглосуточными, их введут в определенное время. Запретят проезд с 07.00 до 10.00 мск и с 17.00 до 20.00 мск.
До этого появилась информация, что движение перекроют с 18 мая в центре донской столицы.
Кроме того, проезд закроют в районе Темерника в Ростове-на-Дону с 16 июня.
Также стало известно, что въезд в донскую столицу через Западный мост будет открыт не ранее 12 июня.