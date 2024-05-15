Въезд в Ростов-на-Дону будут перекрывать для грузовиков с 1 июня

С начала лета введут запрет для машин массой более 3,5 тонны по следующим маршрутам: проспекты Шолохова со стороны Янтарного, 40-летия Победы со стороны Аксая. Также нельзя будет проехать по Малому Зеленому кольцу, улице Кумженская и Щепкинскому шоссе со стороны поселка Щепкин.