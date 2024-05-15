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Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Въезд в Ростов-на-Дону будут перекрывать для грузовиков с 1 июня

Въезд в Ростов-на-Дону будут перекрывать для грузовиков с 1 июня

15 мая 2024, 13:13
Фото: 1MI
Въезд в Ростов-на-Дону будут перекрывать для грузовиков с 1 июня
С 1 июня для грузовых автомобилей будут действовать ограничения на въезд в Ростове-на-Дону, сообщили в Департаменте транспорта.

С начала лета введут запрет для машин массой более 3,5 тонны по следующим маршрутам: проспекты Шолохова со стороны Янтарного, 40-летия Победы со стороны Аксая. Также нельзя будет проехать по Малому Зеленому кольцу, улице Кумженская и Щепкинскому шоссе со стороны поселка Щепкин.

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Добавим, что ограничения будут не круглосуточными, их введут в определенное время. Запретят проезд с 07.00 до 10.00 мск и с 17.00 до 20.00 мск.

До этого появилась информация, что движение перекроют с 18 мая в центре донской столицы.

Кроме того, проезд закроют в районе Темерника в Ростове-на-Дону с 16 июня.

Также стало известно, что въезд в донскую столицу через Западный мост будет открыт не ранее 12 июня.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ограничения#Грузовики#Департамент транспорта
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