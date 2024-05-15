В Ростове-на-Дону ушел из жизни заслуженный артист России Вячеслав Гостищев

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Вячеслав Гостищев ушел из жизни в возрасте 91 года. Большую часть жизни он отдал музыкально-театральному ремеслу. В 1962 году он окончил Ростовское музыкальное училище по специальности «вокал». И только в 30 лет начал свою творческую карьеру.
На его счету числится более 100 ролей в опереттах. Артист играл Коростелева в «Попрыгунье» и Барона в «Королеве чардаша». Он работал как с отечественными, так и с зарубежными композиторами. Вячеслав Гостищев полностью отдавался сцене — создавал незабываемые образы, демонстрировал потрясающий вокал и поражал перевоплощениями.
Ранее краевед Багдыков рассказал о звезде ростовской филармонии Александре Рейф.
До этого RostovGazeta рассказала, на какие архитектурные достопримечательности Ростова-на-Дону стоит посмотреть.