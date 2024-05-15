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Published Сегодня, 14:27

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Updated Сегодня, 14:29

В Ростове-на-Дону ушел из жизни заслуженный артист России Вячеслав Гостищев

В Ростове-на-Дону ушел из жизни заслуженный артист России Вячеслав Гостищев

15 мая 2024, 14:27
Фото: Ростовский Государственный Музыкальный Театр
В Ростове-на-Дону ушел из жизни заслуженный артист России Вячеслав Гостищев
14 мая стало известно, что скончался артист вокальной труппы, заслуженный артист России Вячеслав Гостищев. 45 лет жизни он посвятил искусству, сообщает Ростовский Государственный музыкальный театр.

Вячеслав Гостищев ушел из жизни в возрасте 91 года. Большую часть жизни он отдал музыкально-театральному ремеслу. В 1962 году он окончил Ростовское музыкальное училище по специальности «вокал». И только в 30 лет начал свою творческую карьеру.

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На его счету числится более 100 ролей в опереттах. Артист играл Коростелева в «Попрыгунье» и Барона в «Королеве чардаша». Он работал как с отечественными, так и с зарубежными композиторами. Вячеслав Гостищев полностью отдавался сцене — создавал незабываемые образы, демонстрировал потрясающий вокал и поражал перевоплощениями.

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До этого RostovGazeta рассказала, на какие архитектурные достопримечательности Ростова-на-Дону стоит посмотреть.

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