В Ростове-на-Дону ушел из жизни заслуженный артист России Вячеслав Гостищев

На его счету числится более 100 ролей в опереттах. Артист играл Коростелева в «Попрыгунье» и Барона в «Королеве чардаша». Он работал как с отечественными, так и с зарубежными композиторами. Вячеслав Гостищев полностью отдавался сцене — создавал незабываемые образы, демонстрировал потрясающий вокал и поражал перевоплощениями.