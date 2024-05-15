В Ростове прооперировали бойца СВО, который не вставал год после ранения

Мужчина получил осколочное ранение левой ноги, также снаряд перебил крупный сосуд на правой. В результате пришлось ампутировать правую ногу, а левая потеряла подвижность и чувствительность стопы, хаотично сросся перелом тазобедренного сустава. У пациента работали только руки и он год не вставал.