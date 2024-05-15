В Ростове прооперировали бойца СВО, который не вставал год после ранения

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Мужчина получил осколочное ранение левой ноги, также снаряд перебил крупный сосуд на правой. В результате пришлось ампутировать правую ногу, а левая потеряла подвижность и чувствительность стопы, хаотично сросся перелом тазобедренного сустава. У пациента работали только руки и он год не вставал.
Уникальная операция заняла примерно два часа. Тазобедренный сустав был полностью неподвижным, словно слился в единое целое. Было сложно определить местоположения головки сустава и вертлужной впадины.
Все прошло успешно, теперь хирурги убеждены, что в течение 2-3 месяцев пациент восстановит функции ноги, сможет вставать и ходить.
Ранее врачи в Ростове спасли раненого участника СВО без пульса и с аневризмой в руке.