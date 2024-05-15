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В Ростове прооперировали бойца СВО, который не вставал год после ранения

В Ростове прооперировали бойца СВО, который не вставал год после ранения

15 мая 2024, 08:36
Фото: 1MI
В Ростове прооперировали бойца СВО, который не вставал год после ранения
В Ростове-на-Дону провели операцию участнику спецоперации, который получил ранение, сообщили в региональном Минздраве.

Мужчина получил осколочное ранение левой ноги, также снаряд перебил крупный сосуд на правой. В результате пришлось ампутировать правую ногу, а левая потеряла подвижность и чувствительность стопы, хаотично сросся перелом тазобедренного сустава. У пациента работали только руки и он год не вставал.

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Уникальная операция заняла примерно два часа. Тазобедренный сустав был полностью неподвижным, словно слился в единое целое. Было сложно определить местоположения головки сустава и вертлужной впадины.

Все прошло успешно, теперь хирурги убеждены, что в течение 2-3 месяцев пациент восстановит функции ноги, сможет вставать и ходить.

Ранее врачи в Ростове спасли раненого участника СВО без пульса и с аневризмой в руке.

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