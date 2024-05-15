На видео попала атака беспилотников по нефтебазе в Ростовской области 15 мая

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Камера находилась далеко от места взрыва, но на видео можно разглядеть яркую вспышку. Она появилась на земле и сразу же погасла.
А через несколько секунду в ролике слышен грохот. Автор утверждает, что на видео показан момент атаки беспилотниками. Но официального подтверждения этому нет, информация уточняется.
Утром в среду, 15 мая, губернатор Василий Голубев рассказал, что произошло два взрыва на топливной базе. Причиной стала атака двух дронов.
Известно, что в результате нападения никто не пострадал.
Ранее появилась информация, что жителей Ростовской области больше всего тревожат беспилотники и отключения воды.