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Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Видео взрывов после атаки беспилотников на Дону появилось в Сети

На видео попала атака беспилотников по нефтебазе в Ростовской области 15 мая

15 мая 2024, 10:20
Фото: Mil.ru
Видео взрывов после атаки беспилотников на Дону появилось в Сети

В Сети появилось видео взрывов после атаки беспилотников на Дону

В Интернете опубликовали видео, на котором показаны взрывы во время атаки дронов в Ростовской области, ролик размещен в «ВК» в паблике «Наша неделя. Пролетарск».

Камера находилась далеко от места взрыва, но на видео можно разглядеть яркую вспышку. Она появилась на земле и сразу же погасла.

А через несколько секунду в ролике слышен грохот. Автор утверждает, что на видео показан момент атаки беспилотниками. Но официального подтверждения этому нет, информация уточняется.

Стали известны подробности взрывов после атаки беспилотников в Ростовской области
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Видео взрывов после атаки беспилотников на Дону появилось в Сети
Видео: t.me/DonDay

Утром в среду, 15 мая, губернатор Василий Голубев рассказал, что произошло два взрыва на топливной базе. Причиной стала атака двух дронов.

Известно, что в результате нападения никто не пострадал.

Ранее появилась информация, что жителей Ростовской области больше всего тревожат беспилотники и отключения воды.

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