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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Вандалы разломали современные столбы освещения на повороте в Обуховку

Вандалы раскурочили столбы освещения с солнечными батареями под Ростовом

15 мая 2024, 13:18
Фото: читатель / rostovgazeta.ru
Вандалы разломали современные столбы освещения на повороте в Обуховку
В редакцию RostovGazeta обратились жители коттеджного поселка Беловодье в Азовском районе. Люди сообщили, как вандалы ломали современные столбы освещения, установленные на перекрестке трассы на Рогожкино.

Жители Беловодья рассказывают, что на перекрестке трассы на Рогожкино — где поворот на Обуховку, установили высокие, мощные и современные столбы освещения с солнечными батареями. Теперь проезжать перекресток ночью стало комфортно и легко — было видно пешеходов. Однако радость водителей была недолгой.

«Три недели назад эти столбы стали раскурочивать — разламывали ящики на высоте. Скорее всего, воровали аккумуляторы», — делится предположениями житель Беловодья.
Сегодня целым остается лишь один столб уличного освещения на трассе на Рогожкино.
Видео: читатель / rostovgazeta.ru
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Собеседник уточняет, что вандалы орудовали постепенно — по одному столбу за ночь, на протяжении трех недель. Перерыв они сделали только на Пасху.

«Ящики расположены на высоте где-то метра четыре. Без лестницы и оборудования их не сломать. Солнечная батарея тоже дорогая. Но ее, скорее всего, не смогли достать — она слишком высоко», — делится мнением житель поселка.
Первый сломанный столб освещения собеседник зафиксировал еще 26 апреля 2024 года.Первый сломанный столб освещения собеседник зафиксировал еще 26 апреля 2024 года.
Первый сломанный столб освещения собеседник зафиксировал еще 26 апреля 2024 года.
Фото: читатель / rostovgazeta.ru

Собеседник подчеркивает, что сегодня целым остается ящик лишь на одном столбе.

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