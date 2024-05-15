Вандалы раскурочили столбы освещения с солнечными батареями под Ростовом

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Жители Беловодья рассказывают, что на перекрестке трассы на Рогожкино — где поворот на Обуховку, установили высокие, мощные и современные столбы освещения с солнечными батареями. Теперь проезжать перекресток ночью стало комфортно и легко — было видно пешеходов. Однако радость водителей была недолгой.
«Три недели назад эти столбы стали раскурочивать — разламывали ящики на высоте. Скорее всего, воровали аккумуляторы», — делится предположениями житель Беловодья.
Собеседник уточняет, что вандалы орудовали постепенно — по одному столбу за ночь, на протяжении трех недель. Перерыв они сделали только на Пасху.
«Ящики расположены на высоте где-то метра четыре. Без лестницы и оборудования их не сломать. Солнечная батарея тоже дорогая. Но ее, скорее всего, не смогли достать — она слишком высоко», — делится мнением житель поселка.
Собеседник подчеркивает, что сегодня целым остается ящик лишь на одном столбе.
Ранее RostovGazeta сообщала, как вандалы уродуют здания в Ростове.