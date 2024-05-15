Вандалы раскурочили столбы освещения с солнечными батареями под Ростовом

Жители Беловодья рассказывают, что на перекрестке трассы на Рогожкино — где поворот на Обуховку, установили высокие, мощные и современные столбы освещения с солнечными батареями. Теперь проезжать перекресток ночью стало комфортно и легко — было видно пешеходов. Однако радость водителей была недолгой.