Врач рассказал, когда штамм коронавируса FLiRT появится в Ростовской области

Новый штамм коронавируса FLiRT из Америки пока перебрался в Великобританию. В России его еще нет. Однако, учитывая его высокую заразность, в середине или конце лета он может появиться и в России. В том числе, и в Ростовской области, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

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