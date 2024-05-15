Врач рассказал, когда штамм коронавируса FLiRT появится в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Ростовские медики уточняют, что к заигрыванию название штамма коронавируса FLiRT не имеет никакого отношения. Это лишь аббревиатура из первых букв тех белков, которые изменили свое расположение из-за мутаций.
«Да, коронавирус изменился. Считается, что он стал более заразным. Но следует помнить, что FLiRT — это разновидность омикрона. Следовательно, он ничуть не тяжелее всех остальных разновидностей этого штамма. Поэтому не нужно паниковать и бояться нового вируса», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свои личные данные.
Доктор делится мнением, что к середине или концу лета 2024 года, FLiRT может теоретически появиться и у нас.
«Но клинически заболевание с ним будет протекать как обычное ОРВИ — с насморком и болью в горле. За последние шесть месяцев в нашей поликлинике был лишь один пациент с ковидом и пневмонией. И то, болезнь у него протекала в легкой форме, с небольшим повреждением легких. А тяжелых пациентов мы не видели уже давно — у нас же после пандемии сформирован иммунитет», — резюмирует доктор.
Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовский врач высказалась о слухах о надвигающейся эпидемии «болезни Х».