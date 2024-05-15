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Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Врач рассказал, когда штамм коронавируса FLiRT может появиться в Ростовской области

Врач рассказал, когда штамм коронавируса FLiRT появится в Ростовской области

15 мая 2024, 13:24
Фото: Vladimir Fedotov/Unsplash
Врач рассказал, когда штамм коронавируса FLiRT может появиться в Ростовской области
Новый штамм коронавируса FLiRT из Америки пока перебрался в Великобританию. В России его еще нет. Однако, учитывая его высокую заразность, в середине или конце лета он может появиться и в России. В том числе, и в Ростовской области, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Ростовские медики уточняют, что к заигрыванию название штамма коронавируса FLiRT не имеет никакого отношения. Это лишь аббревиатура из первых букв тех белков, которые изменили свое расположение из-за мутаций.

«Да, коронавирус изменился. Считается, что он стал более заразным. Но следует помнить, что FLiRT — это разновидность омикрона. Следовательно, он ничуть не тяжелее всех остальных разновидностей этого штамма. Поэтому не нужно паниковать и бояться нового вируса», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свои личные данные.
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Доктор делится мнением, что к середине или концу лета 2024 года, FLiRT может теоретически появиться и у нас.

«Но клинически заболевание с ним будет протекать как обычное ОРВИ — с насморком и болью в горле. За последние шесть месяцев в нашей поликлинике был лишь один пациент с ковидом и пневмонией. И то, болезнь у него протекала в легкой форме, с небольшим повреждением легких. А тяжелых пациентов мы не видели уже давно — у нас же после пандемии сформирован иммунитет», — резюмирует доктор.

Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовский врач высказалась о слухах о надвигающейся эпидемии «болезни Х».

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