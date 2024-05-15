rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Зависимость от телефона — это миф или правда?

Зависимость от телефона — это миф или правда?

15 мая 2024, 11:08
Фото: 1MI
Термин «экранное время» не всегда ассоциируется с длительным и вредным использованием смартфона. Давайте рассмотрим, в каких случаях использование экранных технологий не считается патологическим.

Как пишет newkhakasiya.online, частое использование приложений в смартфонах, таких как социальные сети, может свидетельствовать о зависимости. Социальные сети повышают уровень дофамина, что способствует привыканию.

Тем не менее чрезмерное использование смартфона не обязательно говорит о сильной зависимости. Например, привычка часто проверять телефон сама по себе нейтральна и не приносит ни вреда, ни пользы. Более того, если вы проверяете телефон не для просмотра новостей в соцсетях, а чтобы справиться с чувством одиночества, это может быть полезной привычкой, которая положительно влияет на ваше самочувствие.

Подпишитесь
Рост тарифов ЖКХ в 2024 году: почему в Ростовской области грядет резкое подорожание
Сегодня, 08:58
На видео попала атака беспилотников по нефтебазе в Ростовской области 15 мая
Сегодня, 10:20
Эколог рассказал, как сорняк-двойник озимой пшеницы попал на поля Ростовской области
Вчера, 19:06
Новая строка для оплаты появится в квитанциях ЖКХ в Ростовской области
Сегодня, 10:11
Блогера из Ростовской области арестовали за угрозы участникам СВО
Сегодня, 10:36
Участник «Поле Чудес» из Новочеркасска подарил Якубовичу вражеский дрон
Сегодня, 11:02
"