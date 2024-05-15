Зависимость от телефона — это миф или правда?

Тем не менее чрезмерное использование смартфона не обязательно говорит о сильной зависимости. Например, привычка часто проверять телефон сама по себе нейтральна и не приносит ни вреда, ни пользы. Более того, если вы проверяете телефон не для просмотра новостей в соцсетях, а чтобы справиться с чувством одиночества, это может быть полезной привычкой, которая положительно влияет на ваше самочувствие.