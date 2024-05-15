Зависимость от телефона — это миф или правда?

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Как пишет newkhakasiya.online, частое использование приложений в смартфонах, таких как социальные сети, может свидетельствовать о зависимости. Социальные сети повышают уровень дофамина, что способствует привыканию.
Тем не менее чрезмерное использование смартфона не обязательно говорит о сильной зависимости. Например, привычка часто проверять телефон сама по себе нейтральна и не приносит ни вреда, ни пользы. Более того, если вы проверяете телефон не для просмотра новостей в соцсетях, а чтобы справиться с чувством одиночества, это может быть полезной привычкой, которая положительно влияет на ваше самочувствие.