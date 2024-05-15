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Published Сегодня, 08:47

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Общественник поддержал решение лишать прав за сокрытые номера машин в Ростове

«Жестко, но справедливо»: в Ростове будут лишать прав за закрытые номера машин

15 мая 2024, 08:47
Фото: Unsplash
Общественник поддержал решение лишать прав за сокрытые номера машин в Ростове

В Ростове могут начать массово лишать прав за сокрытые номера автомобилей

Мера лишать прав за сокрытые госномера машин может показаться жесткой, но она справедлива. Только так можно мотивировать автовладельцев Ростовской области соблюдать правила дорожного движения, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

Напомним, что по информации в СМИ, власти ужесточат ответственность за вождение автомобиля со скрытым госномером. Подобные нарушения будут наказываться лишением прав.


«Сейчас наступает время летних отпусков. Многие из разных регионов страны на своем личном транспорте поедут на юг. Учитывая, что загруженность на автотрассах повышается, недобросовестные автолюбители наверняка захотят схитрить. Ухищрения бывают разные, вплоть до покрытия номеров машин специальным составом, после которого номер остается виден, но не фиксируется на камерах», — отмечает Владислав Махмудов.
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Спикер добавляет, что нередко бывают ситуации, когда в случае ДТП автовладелец скрывается, чтобы не попасть под статью. В случае со скрытыми номерами идентифицировать и найти его — сложно.


«Поэтому лишение прав за сокрытие госзнаков на автомобиле — это очень правильная мера. Например, при первом нарушении будет достаточно лишать прав сроком на три месяца, а при повторном — на год и более», — делится мнением эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, как без рисков приобрести автомобиль в Ростове.

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