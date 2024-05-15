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ЖК «Северная Звезда» в Батайске

Жители Таганрога и Батайска пожаловались на замки на дверях бомбоубежищ

15 мая 2024, 19:19
Фото: rostovgazeta.ru
ЖК «Северная Звезда» в Батайске
Одна из жительниц Таганрога обеспокоена тем, что из-за закрытых бомбоубежищ в случае опасности горожанам негде будет спрятаться, сообщает DonDay.

15 мая жительница Таганрога выложила в социальные сети фото закрытого бомбоубежища. На входной двери висит замок.

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Как пишет издание, ранее таганроженка обращалась в администрацию города с жалобами на состояние укрытия по адресу Октябрьская, 44В. Она рассказала, что этот подвал постоянно затапливало, поэтому там невозможно находиться из-за отвратительной вони и грязи.

Однако теперь, по ее словам, появилась другая проблема. Подвальное помещение, которое может послужить бомбоубежищем закрыли и повесили замок.

О похожих проблемах сообщали жители других городов Ростовской области. Например, в ЖК «Северная звезда» в Батайске на входе в убежище также висит замок, на самой двери ни адрес, ни телефон, по которым можно найти ключи от помещения, не указаны.

Отметим, что недавно стало известно о двух взрывах, которые произошли на топливной базе в Ростовской области из-за атаки дронов.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Таганрог#Бомбоубежища#Убежища#Атака БПЛА#Закрытые помещения
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