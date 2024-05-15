Жители Таганрога и Батайска пожаловались на замки на дверях бомбоубежищ

Posted Сегодня, 19:19
Published Сегодня, 19:19
Modified Сегодня, 19:22
Updated Сегодня, 19:22
15 мая жительница Таганрога выложила в социальные сети фото закрытого бомбоубежища. На входной двери висит замок.
Как пишет издание, ранее таганроженка обращалась в администрацию города с жалобами на состояние укрытия по адресу Октябрьская, 44В. Она рассказала, что этот подвал постоянно затапливало, поэтому там невозможно находиться из-за отвратительной вони и грязи.
Однако теперь, по ее словам, появилась другая проблема. Подвальное помещение, которое может послужить бомбоубежищем закрыли и повесили замок.
О похожих проблемах сообщали жители других городов Ростовской области. Например, в ЖК «Северная звезда» в Батайске на входе в убежище также висит замок, на самой двери ни адрес, ни телефон, по которым можно найти ключи от помещения, не указаны.
Отметим, что недавно стало известно о двух взрывах, которые произошли на топливной базе в Ростовской области из-за атаки дронов.