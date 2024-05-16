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Posted Сегодня, 17:09

Published Сегодня, 17:09

Modified Сегодня, 17:11

Updated Сегодня, 17:11

Значительное понижение температуры придет в регионе уже в ночь на 17 мая,

Аграриев в Ростовской области предупредили об очередной волне заморозков

16 мая 2024, 17:09
Фото: Изображение Midjourney
Значительное понижение температуры придет в регионе уже в ночь на 17 мая,

Заморозки до -2 градусов прогнозируют в Ростовской области в середине мая

Значительное понижение температуры придет в регионе уже в ночь на 17 мая, предупредили в управлении МЧС по Ростовской области.

Заморозки до -2 градусов ожидается ночью и утром 17 мая. Понижение до минусовых температур отмечается и на поверхности почвы. Днем воздух будет прогреваться до +19 градусов. Осадков в регионе не ожидается.

Спасатели предупредили, что заморозки в середине мая могут привести к повреждению или гибели сельскохозяйственных культур. Пострадать могут цветущие и распустившиеся почки ранних косточковых культур.

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Отметим, что похолодание пришло и в соседние с Ростовской областью регионы. Из-за заморозков значительно пострадал урожай. В Ростовской области ввели режим ЧС, чтобы аграрии смогли получить компенсацию убытков.

Ранее стало известно, когда начнется потепление в Ростовской области.

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