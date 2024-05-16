Аграриев в Ростовской области предупредили об очередной волне заморозков

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Заморозки до -2 градусов ожидается ночью и утром 17 мая. Понижение до минусовых температур отмечается и на поверхности почвы. Днем воздух будет прогреваться до +19 градусов. Осадков в регионе не ожидается.
Спасатели предупредили, что заморозки в середине мая могут привести к повреждению или гибели сельскохозяйственных культур. Пострадать могут цветущие и распустившиеся почки ранних косточковых культур.
Отметим, что похолодание пришло и в соседние с Ростовской областью регионы. Из-за заморозков значительно пострадал урожай. В Ростовской области ввели режим ЧС, чтобы аграрии смогли получить компенсацию убытков.
Ранее стало известно, когда начнется потепление в Ростовской области.