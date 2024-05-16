AstraZeneca препятствует выходу на рынок отечественных лекарств от диабета

Posted Сегодня, 18:48
Published Сегодня, 18:48
Modified Сегодня, 18:48
Updated Сегодня, 18:48
В настоящее время в России на учете состоят свыше 5 млн пациентов, больных сахарным диабетом, такое же количество россиян даже не знают о своей болезни. Однако всем им по жизненным показаниям необходимо принимать препараты с дапаглифлозином, но на всех этого лекарства не хватает, пишут newizv.ru,
Согласно заявлению доцента кафедры госпитальной терапии № 2 Сеченовского университета Розы Ваколюк, основной причиной низкого уровня внедрения данных препаратов в клиническую практику является их высокая стоимость. По ее сведениям, в 2022 году было зарегистрировано 128 330 случаев смерти пациентов с сахарным диабетом.
Как отмечают «Новые Известия», на протяжении долгого времени единственным монополистом на рынке препаратов против диабета была компания «АстраЗенека», которая с каждой упаковки препарата получала 2500 рублей. Российским хранителем патента было дочернее предприятие европейского фармгиганта. В 2002 году оно зарегистрировало патент на изготовление препарата с международным непатентованным названием дапаглифлозин (коммерческое название «Форсига»). Но действие патента закончилось в середине мая 2023 года. О причинах, почему компания вовремя не смогла продлить действие патента, не сообщается. Но в этот вопрос вмешался Роспатент.
«АстраЗенека» обратилась в Роспатент и с помощью процедуры «каскада» оформила новый патент, что запрещено законодательством не только в РФ, но и во всем мире.
Как отметил адвокат Алексей Залесов, ранее повторных патентов на дапаглифлозин ни одна компания в мире не получала. Этой теме компания KRKA даже посвятила отдельный тематический обзор.
Пытаясь оспорить решение о выдаче второго патента «АстраЗенеке» в судебных инстанциях, компания КРКА, наконец, получила положительное решение президиума Суда по интеллектуальным правам (СИП). Решение обязывало Роспатент исправить собственную ошибку. Не согласившись с решением последней инстанции, чиновники Роспатента стали ждать решение Верховного суда, куда обратилась «АстраЗенека». Судебное заседание назначено на начало июня.