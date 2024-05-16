AstraZeneca препятствует выходу на рынок отечественных лекарств от диабета

Как отмечают «Новые Известия», на протяжении долгого времени единственным монополистом на рынке препаратов против диабета была компания «АстраЗенека», которая с каждой упаковки препарата получала 2500 рублей. Российским хранителем патента было дочернее предприятие европейского фармгиганта. В 2002 году оно зарегистрировало патент на изготовление препарата с международным непатентованным названием дапаглифлозин (коммерческое название «Форсига»). Но действие патента закончилось в середине мая 2023 года. О причинах, почему компания вовремя не смогла продлить действие патента, не сообщается. Но в этот вопрос вмешался Роспатент.