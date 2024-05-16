Авито наградит лучших производителей мебели и товаров для дома

Руководитель категории Мебель и Интерьер на Авито Никита Ткачев рассказал, что в настоящее время мебельная индустрия переживает свое возрождение, и ежедневно появляются талантливые производители, предлагающие уникальные товары с хорошим качеством. По его словам, каждый месяц свыше 22 миллионов пользователей занимаются поисками мебели и предметов интерьера, а число объявлений в соответствующем разделе превысило 25 миллионов. За последние время доля новых товаров в этой категории увеличилась до 83%.