Авито наградит лучших производителей мебели и товаров для дома

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
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Updated Сегодня, 16:56
В целом она должна объединить изготовителей, дизайнеров и мастеров в сфере производства и декора.
Основная цель заключается в выявлении лучших производителей мебели, особенно небольших и молодых компаний, а также в помощи покупателям при выборе качественных товаров.
Согласно данным платформы, новую мебель чаще всего продают малые производства, в которых занято до 20 сотрудников.
Руководитель категории Мебель и Интерьер на Авито Никита Ткачев рассказал, что в настоящее время мебельная индустрия переживает свое возрождение, и ежедневно появляются талантливые производители, предлагающие уникальные товары с хорошим качеством. По его словам, каждый месяц свыше 22 миллионов пользователей занимаются поисками мебели и предметов интерьера, а число объявлений в соответствующем разделе превысило 25 миллионов. За последние время доля новых товаров в этой категории увеличилась до 83%.
За счет премии хотят привлечь большее внимание к мебельной индустрии, а также увеличить объемы инвестиций в развитие этой отрасли. В планах также найти талантливых мебельных мастеров и содействовать им в продвижении их уникальных продуктов на рынке.
Все товары, которые попадут на премию, будут распределены по нескольким категориям:
Особое внимание будет уделено эстетике и визуальной составляющей изготовляемой продукции, мастерству и функциональности.
Экспертное жюри будет анализировать применение новых технологий в процессе создания мебели, а также эффективное использование ресурсов производителем. В состав жюри войдут специалисты мебельной индустрии, включая опытных дизайнеров, производителей и продавцов, а также авторитетные эксперты в отрасли дизайна.
Появятся и дополнительные номинации, в том числе, самое большое число продаж с доставкой и самые оперативные ответы на поступающие сообщения и звонки.