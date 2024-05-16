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Posted Сегодня, 16:53

Published Сегодня, 16:53

Modified Сегодня, 16:56

Updated Сегодня, 16:56

Авито наградит лучших производителей мебели и товаров для дома

Авито наградит лучших производителей мебели и товаров для дома

16 мая 2024, 16:53
Фото: Изображение Midjourney
В России решили запустить премию для отечественных производителей мебели и товаров для дома, сообщает пресс-служба компании. За счет премии, которая получила название «Мебель года», производители смогут рассказать о себе.

В целом она должна объединить изготовителей, дизайнеров и мастеров в сфере производства и декора.

Основная цель заключается в выявлении лучших производителей мебели, особенно небольших и молодых компаний, а также в помощи покупателям при выборе качественных товаров.

Согласно данным платформы, новую мебель чаще всего продают малые производства, в которых занято до 20 сотрудников.

Руководитель категории Мебель и Интерьер на Авито Никита Ткачев рассказал, что в настоящее время мебельная индустрия переживает свое возрождение, и ежедневно появляются талантливые производители, предлагающие уникальные товары с хорошим качеством. По его словам, каждый месяц свыше 22 миллионов пользователей занимаются поисками мебели и предметов интерьера, а число объявлений в соответствующем разделе превысило 25 миллионов. За последние время доля новых товаров в этой категории увеличилась до 83%.

За счет премии хотят привлечь большее внимание к мебельной индустрии, а также увеличить объемы инвестиций в развитие этой отрасли. В планах также найти талантливых мебельных мастеров и содействовать им в продвижении их уникальных продуктов на рынке.

Все товары, которые попадут на премию, будут распределены по нескольким категориям:

  • кровати, диваны, кресла;
  • шкафы, комоды, стеллажи, кухонные гарнитуры;
  • столы и стулья;
  • предметы интерьера.

Особое внимание будет уделено эстетике и визуальной составляющей изготовляемой продукции, мастерству и функциональности.

Экспертное жюри будет анализировать применение новых технологий в процессе создания мебели, а также эффективное использование ресурсов производителем. В состав жюри войдут специалисты мебельной индустрии, включая опытных дизайнеров, производителей и продавцов, а также авторитетные эксперты в отрасли дизайна.

Появятся и дополнительные номинации, в том числе, самое большое число продаж с доставкой и самые оперативные ответы на поступающие сообщения и звонки.

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