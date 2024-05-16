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Published Сегодня, 07:03

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Updated Сегодня, 07:03

Банк НОВИКОМ проводит масштабный ребрендинг

Банк НОВИКОМ проводит масштабный ребрендинг

16 мая 2024, 07:03
Фото: Банк НОВИКОМ
АО АКБ «Новикомбанк» объявил о ребрендинге, в рамках которого банк изменит своё название на НОВИКОМ. Вместе с новым названием будут обновлены позиционирование и фирменный стиль ведущего финансового института госкорпорации «Ростех».

НОВИКОМ намерен утвердиться в роли ключевого финансового партнера в процессе технологического развития России, пишет newstracker.ru.

В рамках новой стратегии банк расширяет перечень своих клиентов, предлагая услуги как крупным промышленным предприятиям гражданских отраслей, так и малым и средним предприятиям, входящим в цепочку кооперации предприятий-клиентов. В розничном сегменте НОВИКОМ предлагает социально ориентированные продукты в рамках зарплатного проекта для сотрудников компаний-партнеров.

Председатель правления банка Елена Георгиева отметила, что НОВИКОМ стремится стать основным банком российской инженерной мысли и надежным партнером промышленности на пути к технологическому лидерству страны.

Центральная идея ребрендинга — инженеры развития. Новый фирменный стиль включает элементы инженерной графики, а цветовая палитра, состоящая из футуристического фиолетового и технологичного графита, подчеркивает прогрессивность сложных финансовых решений банка и его основательный подход.

Лаконичное новое название банка отражает дух современности — стремительные темпы, инновации, визионерство, конструктив и мастерство.

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