Банк НОВИКОМ проводит масштабный ребрендинг

В рамках новой стратегии банк расширяет перечень своих клиентов, предлагая услуги как крупным промышленным предприятиям гражданских отраслей, так и малым и средним предприятиям, входящим в цепочку кооперации предприятий-клиентов. В розничном сегменте НОВИКОМ предлагает социально ориентированные продукты в рамках зарплатного проекта для сотрудников компаний-партнеров.