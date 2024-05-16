Банк НОВИКОМ проводит масштабный ребрендинг

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
НОВИКОМ намерен утвердиться в роли ключевого финансового партнера в процессе технологического развития России, пишет newstracker.ru.
В рамках новой стратегии банк расширяет перечень своих клиентов, предлагая услуги как крупным промышленным предприятиям гражданских отраслей, так и малым и средним предприятиям, входящим в цепочку кооперации предприятий-клиентов. В розничном сегменте НОВИКОМ предлагает социально ориентированные продукты в рамках зарплатного проекта для сотрудников компаний-партнеров.
Председатель правления банка Елена Георгиева отметила, что НОВИКОМ стремится стать основным банком российской инженерной мысли и надежным партнером промышленности на пути к технологическому лидерству страны.
Центральная идея ребрендинга — инженеры развития. Новый фирменный стиль включает элементы инженерной графики, а цветовая палитра, состоящая из футуристического фиолетового и технологичного графита, подчеркивает прогрессивность сложных финансовых решений банка и его основательный подход.
Лаконичное новое название банка отражает дух современности — стремительные темпы, инновации, визионерство, конструктив и мастерство.