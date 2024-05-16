Бидоны, чага и головы сомов: чем может удивить Центральный рынок в Ростове

Центральный рынок является культовым местом паломничества всех туристов в регионе и местных ценителей исключительной гастрономии. Это, в добавок, еще и самый старый рынок Ростова-на-Дону. Первые упоминания о нем относятся еще к 40-м годам 18 века. Чуть позже, в 1749 году, Екатерина II провозгласила Ростов купеческим городом. Кажется, что на нынешнее величие нашего города (а не только на очереди на остановках) повлиял именно «цэрэ», как называют в народе сегодня Центральный рынок.