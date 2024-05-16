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Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Легендарное место покупок с историей: чем может удивить ростовчан Центральный рынок

Бидоны, чага и головы сомов: чем может удивить Центральный рынок в Ростове

16 мая 2024, 08:07
Фото: rostovgazeta.ru
Легендарное место покупок с историей: чем может удивить ростовчан Центральный рынок

На Центральном рынке в Ростове стали массово распродавать головы сомов и чагу

Корреспондент RostovGazeta прогулялся по Центральному рынку и составил список самых необычных вещей, которые там можно приобрести.

Место с историей

Центральный рынок является культовым местом паломничества всех туристов в регионе и местных ценителей исключительной гастрономии. Это, в добавок, еще и самый старый рынок Ростова-на-Дону. Первые упоминания о нем относятся еще к 40-м годам 18 века. Чуть позже, в 1749 году, Екатерина II провозгласила Ростов купеческим городом. Кажется, что на нынешнее величие нашего города (а не только на очереди на остановках) повлиял именно «цэрэ», как называют в народе сегодня Центральный рынок.

Раньше там торговали изделиями местных ремесленников, домашней утварью, рыбой, мясом, прочими продуктами питания, и даже мелкой домашней скотиной.

Сегодня там можно найти практически все: от сезонных овощей и фруктов до бытовой химии, азиатских деликатесов, сахарных кристаллов и гигантских сомов.

Сегодня там можно найти практически все, кроме животных: от сезонных овощей и фруктов до бытовой химии, азиатских деликатесов, сахарных кристаллов и гигантских сомов.Сегодня там можно найти практически все, кроме животных: от сезонных овощей и фруктов до бытовой химии, азиатских деликатесов, сахарных кристаллов и гигантских сомов.
Сегодня там можно найти практически все, кроме животных: от сезонных овощей и фруктов до бытовой химии, азиатских деликатесов, сахарных кристаллов и гигантских сомов.Сегодня там можно найти практически все, кроме животных: от сезонных овощей и фруктов до бытовой химии, азиатских деликатесов, сахарных кристаллов и гигантских сомов.
Сегодня там можно найти практически все, кроме животных: от сезонных овощей и фруктов до бытовой химии, азиатских деликатесов, сахарных кристаллов и гигантских сомов.Сегодня там можно найти практически все, кроме животных: от сезонных овощей и фруктов до бытовой химии, азиатских деликатесов, сахарных кристаллов и гигантских сомов.
Сегодня там можно найти практически все, кроме животных: от сезонных овощей и фруктов до бытовой химии, азиатских деликатесов, сахарных кристаллов и гигантских сомов.Сегодня там можно найти практически все, кроме животных: от сезонных овощей и фруктов до бытовой химии, азиатских деликатесов, сахарных кристаллов и гигантских сомов.
Сегодня там можно найти практически все, кроме животных: от сезонных овощей и фруктов до бытовой химии, азиатских деликатесов, сахарных кристаллов и гигантских сомов.Сегодня там можно найти практически все, кроме животных: от сезонных овощей и фруктов до бытовой химии, азиатских деликатесов, сахарных кристаллов и гигантских сомов.
Сегодня там можно найти практически все, кроме животных: от сезонных овощей и фруктов до бытовой химии, азиатских деликатесов, сахарных кристаллов и гигантских сомов.Сегодня там можно найти практически все, кроме животных: от сезонных овощей и фруктов до бытовой химии, азиатских деликатесов, сахарных кристаллов и гигантских сомов.
Сегодня там можно найти практически все, кроме животных: от сезонных овощей и фруктов до бытовой химии, азиатских деликатесов, сахарных кристаллов и гигантских сомов.
Фото: rostovgazeta.ru
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Начинаем наш шоппинг с вещевых торговых рядов. Здесь торгуют одеждой, бытовой химией, электроникой, мелкими предметами обихода и посудой.

Если соскучились по футболкам «а-ля с туристического рынка Анапы» с вырвиглазными расцветками и мордами хищниками на весь торс — вам сюда.

Если соскучились по футболкам «а-ля с туристического рынка Анапы» с вырвиглазными расцветками и мордами хищниками на весь торс — вам сюда.Если соскучились по футболкам «а-ля с туристического рынка Анапы» с вырвиглазными расцветками и мордами хищниками на весь торс — вам сюда.
Если соскучились по футболкам «а-ля с туристического рынка Анапы» с вырвиглазными расцветками и мордами хищниками на весь торс — вам сюда.
Фото: rostovgazeta.ru

Бидоны, деревья и азиатская еда

Но здесь можно найти и гораздо более необычные вещи. Например, настоящие казаны для приготовления блюд тюркской кухни. Цена — от 4000 тысяч рублей и выше, зависит от объема посудины.

Торгуют даже, казалось бы, ненужными в городе-миллионнике бидонами для молока.

На центральном рынке в сезон можно найти в продаже плодовые деревья: тютину, персики, яблони, сливы, вишню, иногда — хурму. Нам удалось найти только тутовый саженец, но продавец уверяет, что в начале дачного сезона ассортимент был гораздо шире.

Торгуют даже, казалось бы, ненужными в городе-миллионнике бидонами для молока.Торгуют даже, казалось бы, ненужными в городе-миллионнике бидонами для молока.
На центральном рынке в сезон можно найти в продаже плодовые деревья: тютину, персики, яблони, сливы, вишню, иногда — хурму. На центральном рынке в сезон можно найти в продаже плодовые деревья: тютину, персики, яблони, сливы, вишню, иногда — хурму.
Торгуют даже, казалось бы, ненужными в городе-миллионнике бидонами для молока.
Фото: rostovgazeta.ru

Еще одна необычная находка на торговой площади — магазин азиатских продуктов из Китая, Японии, Южной Кореи, Вьетнама и Тайланда. Здесь можно купить напитки, традиционную лапшу, рис, высушенные водоросли нори, азиатские соусы, десерты и еще много непривычных для жителей юга ингредиентов азиатской кухни.

«Очень полюбились в Ростове ток-поки — это такие рисовые клецки, их берут прямо коробками», — делится продавец.

Неподалеку расположены ряды с соленьями. Они — как гораздо более безлюдный филиал азиатского рынка на Дону. Все, что здесь продается, можно сразу же съесть. И многим такой своеобразный стрид-фуд полюбился.

Здесь можно купить напитки, традиционную лапшу, рис, высушенные водоросли нори, азиатские соусы, десерты и еще много непривычных для жителей юга ингредиентов азиатской кухни.Здесь можно купить напитки, традиционную лапшу, рис, высушенные водоросли нори, азиатские соусы, десерты и еще много непривычных для жителей юга ингредиентов азиатской кухни.
Здесь можно купить напитки, традиционную лапшу, рис, высушенные водоросли нори, азиатские соусы, десерты и еще много непривычных для жителей юга ингредиентов азиатской кухни.Здесь можно купить напитки, традиционную лапшу, рис, высушенные водоросли нори, азиатские соусы, десерты и еще много непривычных для жителей юга ингредиентов азиатской кухни.
Здесь можно купить напитки, традиционную лапшу, рис, высушенные водоросли нори, азиатские соусы, десерты и еще много непривычных для жителей юга ингредиентов азиатской кухни.
Фото: rostovgazeta.ru

«Я здесь рядом работаю и несколько раз в неделю захожу на рынок купить себе что-то на обед. Мне очень понравились вся эта азиатская маринация. Необычно, иногда остро, очень бодрит и есть чувство, что грызешь что-то свеженькое, натуральное», — делится постоянная посетительница Центрального Рынка Татьяна.

Самые необычные из всего разнообразия азиатских закусок — маринованные осьминоги и кальмары.

«Я здесь рядом работаю и несколько раз в неделю заходу на рынок купить себе что-то на обед», — делится постоянная посетительница Центрального Рынка Татьяна.«Я здесь рядом работаю и несколько раз в неделю заходу на рынок купить себе что-то на обед», — делится постоянная посетительница Центрального Рынка Татьяна.
«Я здесь рядом работаю и несколько раз в неделю заходу на рынок купить себе что-то на обед», — делится постоянная посетительница Центрального Рынка Татьяна.
Фото: rostovgazeta.ru

Чудо-яйца и волшебные травы

По актуальной повестке: яйца на центральном рынке продают от 170 до 200 рублей за десяток. Самые дешевые ничем от магазинных не отличаются. Но в каком еще супермаркете вы найдете яйца с двумя желтками? Правда, придется отдать 200 рублей за десяток таких чудо-яиц.

Если несезонная клубника уже приелась, предлагаем попробовать майских арбузов — их тоже можно отыскать на прилавках старейших рынков Ростова.

Удивительно, но и сегодня на Центральном рынке можно купить то, чем там торговали в 18, 19 и 20 веках. Это — веники и метлы ручной работы. Продавщица плетет очередной веник прямо за прилавком. Однако делиться секретами своего мастерства с корреспондентом не захотела.

Если несезонная клубника уже приелась, предлагаем попробовать майских арбузов — их тоже можно отыскать на прилавках старейших рынков Ростова.Если несезонная клубника уже приелась, предлагаем попробовать майских арбузов — их тоже можно отыскать на прилавках старейших рынков Ростова.
По актуальной повестке: яйца на центральном рынке продают от 170 до 200 рублей за десяток. По актуальной повестке: яйца на центральном рынке продают от 170 до 200 рублей за десяток.
Если несезонная клубника уже приелась, предлагаем попробовать майских арбузов — их тоже можно отыскать на прилавках старейших рынков Ростова.
Фото: rostovgazeta.ru

Для травников и любителей поддерживать свое здоровье травами и семенами на Центральном рынке развернулись сразу несколько прилавков. Продают здесь преимущественно сушеные лекарственные травы или сборы: ромашку, клевер, сосновые почки, душица, якорцы, корни солодки. Среди прочего есть ягоды шиповника, ягель и всевозможные семена — лен, расторопша, чиа, овес.

Для травников и любителей поддерживать свое здоровье травами и семенами на Центральном рынке развернулись сразу несколько прилавков.Для травников и любителей поддерживать свое здоровье травами и семенами на Центральном рынке развернулись сразу несколько прилавков.
Для травников и любителей поддерживать свое здоровье травами и семенами на Центральном рынке развернулись сразу несколько прилавков.Для травников и любителей поддерживать свое здоровье травами и семенами на Центральном рынке развернулись сразу несколько прилавков.
Для травников и любителей поддерживать свое здоровье травами и семенами на Центральном рынке развернулись сразу несколько прилавков.
Фото: rostovgazeta.ru

Один из продавцов предлагает мне попробовать «чудо-средство от всех женских болезней» — чагу. Похожа она на одеревеневший камень. На самом же деле, чага — это древесный нарост, появляющийся на зараженных спорами березах. В народной медицине он известен своими иммуномодулирующими свойствами, тонизирующим эффектом, ускорением метаболизма.

«Отвар чаги — от онкологии, от бесплодия, от бессонницы, для похудения. Забудешь, что такое к гинекологу ходить!», — описывает практически волшебные свойства чаги продавец.

Но если вас серьезно беспокоит ваше здоровье, все же лучше сперва обратиться за помощью к врачу, а не к древесным грибам.

Но если вас серьезно беспокоит ваше здоровье, все же лучше сперва обратиться за помощью к врачу, а не к древесным грибам.Но если вас серьезно беспокоит ваше здоровье, все же лучше сперва обратиться за помощью к врачу, а не к древесным грибам.
Но если вас серьезно беспокоит ваше здоровье, все же лучше сперва обратиться за помощью к врачу, а не к древесным грибам.
Фото: rostovgazeta.ru

Кристаллы, уши и сомы

Внутри павильонов Центрального рынка тоже можно отыскать необычные вещи на продажу. Например, кристаллы. Пройти мимо сложно — они очень ярко сверкают в отделе с восточными сладостями. Называются эти самоцветы набат, эдакие иранские леденцы из виноградного сока.

Пополнить список несезонных находок можно кукурузой и мушмулой.

Называются эти самоцветы набат, эдакие иранские леденцы из виноградного сока.Называются эти самоцветы набат, эдакие иранские леденцы из виноградного сока.
Пополнить список несезонных находок можно кукурузой и мушмулой.Пополнить список несезонных находок можно кукурузой и мушмулой.
Называются эти самоцветы набат, эдакие иранские леденцы из виноградного сока.
Фото: rostovgazeta.ru

В рыбном павильоне, который прославил Ростов на всю страну в многочисленных трэвел-шоу нельзя пройти мимо огромной чудо-юдо рыбы сом. Одна голова, по словам продавцов, потянет на 15 килограммов.

В рыбном павильоне, который прославил Ростов на всю страну в многочисленных трэвел-шоу нельзя пройти мимо огромной чудо-юдо рыбы сом.В рыбном павильоне, который прославил Ростов на всю страну в многочисленных трэвел-шоу нельзя пройти мимо огромной чудо-юдо рыбы сом.
В рыбном павильоне, который прославил Ростов на всю страну в многочисленных трэвел-шоу нельзя пройти мимо огромной чудо-юдо рыбы сом.В рыбном павильоне, который прославил Ростов на всю страну в многочисленных трэвел-шоу нельзя пройти мимо огромной чудо-юдо рыбы сом.
В рыбном павильоне, который прославил Ростов на всю страну в многочисленных трэвел-шоу нельзя пройти мимо огромной чудо-юдо рыбы сом.В рыбном павильоне, который прославил Ростов на всю страну в многочисленных трэвел-шоу нельзя пройти мимо огромной чудо-юдо рыбы сом.
В рыбном павильоне, который прославил Ростов на всю страну в многочисленных трэвел-шоу нельзя пройти мимо огромной чудо-юдо рыбы сом.
Фото: rostovgazeta.ru

Конечно, главный деликатес Ростова — раков, здесь тоже продают. Свежайшие, еще перебирают клешнями и ползают по коробке.

Конечно, главный деликатес Ростова — раков, здесь тоже продают.Конечно, главный деликатес Ростова — раков, здесь тоже продают.
Конечно, главный деликатес Ростова — раков, здесь тоже продают.
Фото: rostovgazeta.ru

Среди мясных деликатесов — свиные уши и хвосты. Ценители, по словам продавщицы Марины, на них всегда находятся. Впрочем, как и на огромные кости, которые часто берут для бульонов.

Среди мясных деликатесов — свиные уши и хвосты.Среди мясных деликатесов — свиные уши и хвосты.
Среди мясных деликатесов — свиные уши и хвосты. Среди мясных деликатесов — свиные уши и хвосты.
Среди мясных деликатесов — свиные уши и хвосты. Среди мясных деликатесов — свиные уши и хвосты.
Среди мясных деликатесов — свиные уши и хвосты.
Фото: rostovgazeta.ru

Ранее RostovGazeta писала о том, что власти Ростова пообещали не сносить Северный рынок под трамвайные пути.

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