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Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

«Дом задрожал»: жители Ростовской области услышали звуки взрыва

«Дом задрожал»: жители Ростовской области услышали звуки взрыва

16 мая 2024, 11:17
Фото: Unsplash
«Дом задрожал»: жители Ростовской области услышали звуки взрыва

Жители Ростовской области услышали звуки взрыва 16 мая

Жители Миллерово Ростовской области в четверг, 16 мая, заявили о звуке, похожем на взрыв, об этом они сообщили в Telegram.

Горожане рассказали, что был слышен громкий звук, из-за чего многие испугались.

«Страшновато было из-за хлопка такого», — заявили пользователи.

«Хлопнуло сильно. Я забыла, куда ехать собралась», — сообщают горожане.

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«Не знаю, что именно это было, но грохот сильный. Весь дом задрожал», — говорится в комментариях.

«Я склоняюсь к самолетам. Так бы горело что-то, дым бы шел», — предполагают подписчики. Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее губернатор Василий Голубев сделал заявление после атаки беспилотников в Ростовской области.

До этого власти сделали заявление после сообщений о звуках взрывов.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Миллерово#Звуки взрывов#Громкий звук#Происшествия
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