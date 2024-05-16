«Дом задрожал»: жители Ростовской области услышали звуки взрыва

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Горожане рассказали, что был слышен громкий звук, из-за чего многие испугались.
«Страшновато было из-за хлопка такого», — заявили пользователи.
«Хлопнуло сильно. Я забыла, куда ехать собралась», — сообщают горожане.
«Не знаю, что именно это было, но грохот сильный. Весь дом задрожал», — говорится в комментариях.
«Я склоняюсь к самолетам. Так бы горело что-то, дым бы шел», — предполагают подписчики. Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее губернатор Василий Голубев сделал заявление после атаки беспилотников в Ростовской области.
До этого власти сделали заявление после сообщений о звуках взрывов.