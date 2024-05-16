Финансовой безопасности обучили пенсионеров в Ростовской области

Добавим, что сама лекция состоялась 8 мая. Стоит отметить, что региональный клуб «ПенсИОНЕРЫ» в Ростовской области — это разносторонняя площадка для людей, находящихся в предпенсионном и пенсионном возрасте. Он направлен на объединение людей по общим интересам, помощь в преодолении проблем одиночества, организацию свободного времени и досуга, а также на повышение уровня финансовой и компьютерной грамотности через взаимодействие с волонтерами и организаторами мероприятий.