Финансовой безопасности обучили пенсионеров в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Встречу организовали специалисты Центра финансовой грамотности банка вместе с волонтерами ЮРИУ РАНХиГС.
В ходе лекции специалисты представили базовые финансовые концепции, обсудили современные схемы мошенничества, привели конкретные примеры и методы защиты себя и своих финансов. По завершении мероприятия организаторы устроили викторину на основе материала лекции, где победители получили призы.
Добавим, что сама лекция состоялась 8 мая. Стоит отметить, что региональный клуб «ПенсИОНЕРЫ» в Ростовской области — это разносторонняя площадка для людей, находящихся в предпенсионном и пенсионном возрасте. Он направлен на объединение людей по общим интересам, помощь в преодолении проблем одиночества, организацию свободного времени и досуга, а также на повышение уровня финансовой и компьютерной грамотности через взаимодействие с волонтерами и организаторами мероприятий.
В 2024 году социально-образовательный проект банка «Центр-инвест» — Центр финансовой грамотности населения отметил свой юбилей. На данный момент пять Центров успешно работают в Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре, Волгограде и Волгодонске. За десять лет деятельности Центр содействовал повышению финансовой грамотности более двух миллионов граждан.
--