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Published Сегодня, 15:11

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Updated Сегодня, 15:13

Финансовой безопасности обучили пенсионеров в Ростовской области

Финансовой безопасности обучили пенсионеров в Ростовской области

16 мая 2024, 15:11
Фото: Unsplash
Финансовой безопасности обучили пенсионеров в Ростовской области
В Ростовской области для участников регионального клуба «ПенсИОНЕРЫ» провели лекцию по финансовой безопасности.

Встречу организовали специалисты Центра финансовой грамотности банка вместе с волонтерами ЮРИУ РАНХиГС.

В ходе лекции специалисты представили базовые финансовые концепции, обсудили современные схемы мошенничества, привели конкретные примеры и методы защиты себя и своих финансов. По завершении мероприятия организаторы устроили викторину на основе материала лекции, где победители получили призы.

Добавим, что сама лекция состоялась 8 мая. Стоит отметить, что региональный клуб «ПенсИОНЕРЫ» в Ростовской области — это разносторонняя площадка для людей, находящихся в предпенсионном и пенсионном возрасте. Он направлен на объединение людей по общим интересам, помощь в преодолении проблем одиночества, организацию свободного времени и досуга, а также на повышение уровня финансовой и компьютерной грамотности через взаимодействие с волонтерами и организаторами мероприятий.

В 2024 году социально-образовательный проект банка «Центр-инвест» — Центр финансовой грамотности населения отметил свой юбилей. На данный момент пять Центров успешно работают в Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре, Волгограде и Волгодонске. За десять лет деятельности Центр содействовал повышению финансовой грамотности более двух миллионов граждан.

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