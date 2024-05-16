Где в Ростове запрещено передвигаться на электросамокатах и почему?

Самое большое количество аварий с участием СИМ было оказалось в столице (665 случаев, что на 235% больше, чем в аналогичный период прошлого года), в Тюменской области (184 случая, увеличение на 308%), в Санкт-Петербурге (172 случая, рост на 48%), и в Нижегородской области (123 случая, прирост на 215%).