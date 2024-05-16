Где в Ростове запрещено передвигаться на электросамокатах и почему?

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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По словам главы администрации Ростова Алексея Логвиненко, в городе были установлены зоны с ограничением скорости для электросамокатов. В целях обеспечения безопасности на дорогах запрещено движение на них на всей протяженности Пушкинской улицы — от дома №1 до пересечения с проспектом Театральным.
Дополнительно, разрешенная скорость электросамокатов снижена до 15 километров в час в таких общественных местах, как парки Революции, имени 1 мая, Покровский сквер, площадь Советов, парк Горького, сквер 1-й Конной Армии. Аналогичное ограничение вступило в силу на участке Большой Садовой от Сиверса до Театрального проспекта в обе стороны и на всей протяженности набережной Ростова.
Операторы кикшеринга уже внедрили программное ограничение на движение электросамокатов, что означает, что пользователи не смогут нарушить установленные ограничения.
Вопрос запрета использования электросамокатов в городе обсуждался длительное время. Приверженцы ограничений указывали на учащение случаев ДТП с участием самокатов. На улице Пушкинской случались инциденты, когда пользователи самокатов сталкивались с пожилыми людьми и домашними животными.
Согласно сообщению в телеграм-канале зоопарка, с 20 апреля введены новые правила его посещения. С этой даты посетителям запретили использовать самокаты, роликовые коньки, велосипеды, скейтборды, беговелы, детские машинки и другие подобные средства передвижения на территории.
Это решение принято из-за того, что зоопарк не обеспечивает условий для безопасного использования таких видов транспорта, а также из-за увеличившегося числа травмированных посетителей в результате использования указанных средств передвижения.
Исключением стали лишь детские коляски и прочий транспорт для детей, при условии, что ими управляют взрослые. Кроме того, допускаются средства передвижения для людей с ограниченными возможностями.
Нарушителей будут заставлять покинуть зоопарк без возмещения стоимости входного билета.
В настоящее время нет необходимости проходить процедуру получения водительских прав или регистрировать самокаты с электроприводом. Оформление страховки остается на усмотрение каждого. Тем не менее, владельцы будут наказаны за нарушения ПДД, аналогично велосипедистам.
Год назад, с 1 марта 2023 года, вступили в силу изменения в правилах дорожного движения (ПДД), касающиеся участников движения на самокатах с электроприводом и одноколесных транспортных средствах. Они получили официальный статус и определение.
Количество аварий, в которых участвуют электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ), в России стремительно растет. По данным «Коммерсанта», за девять месяцев 2023 года, оказалось свыше 2,6 тысячи случаев ДТП с ними, что втрое превышает аналогичный период предыдущего года. Большинство аварий произошли с участием кикшеринговых устройств.
Самое большое количество аварий с участием СИМ было оказалось в столице (665 случаев, что на 235% больше, чем в аналогичный период прошлого года), в Тюменской области (184 случая, увеличение на 308%), в Санкт-Петербурге (172 случая, рост на 48%), и в Нижегородской области (123 случая, прирост на 215%).
Издание пишет, что Санкт-Петербург лидирует по количеству фатальных случаев (четыре), в то время как в других регионах было зафиксировано от одного до двух летальных исходов с начала года.