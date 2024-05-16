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Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Где в Ростове запрещено передвигаться на электросамокатах и почему?

Где в Ростове запрещено передвигаться на электросамокатах и почему?

16 мая 2024, 06:39
Фото: Изображение Midjourney
Где в Ростове запрещено передвигаться на электросамокатах и почему?

Ограничения на движение на электросамокатах ввели в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону ввели ограничения на использование электросамокатов. Что уже запрещено и почему, в материале RostovGazeta.

Где запрещено ездить на электросамокатах в Ростове

По словам главы администрации Ростова Алексея Логвиненко, в городе были установлены зоны с ограничением скорости для электросамокатов. В целях обеспечения безопасности на дорогах запрещено движение на них на всей протяженности Пушкинской улицы — от дома №1 до пересечения с проспектом Театральным.

Дополнительно, разрешенная скорость электросамокатов снижена до 15 километров в час в таких общественных местах, как парки Революции, имени 1 мая, Покровский сквер, площадь Советов, парк Горького, сквер 1-й Конной Армии. Аналогичное ограничение вступило в силу на участке Большой Садовой от Сиверса до Театрального проспекта в обе стороны и на всей протяженности набережной Ростова.

Операторы кикшеринга уже внедрили программное ограничение на движение электросамокатов, что означает, что пользователи не смогут нарушить установленные ограничения.

Вопрос запрета использования электросамокатов в городе обсуждался длительное время. Приверженцы ограничений указывали на учащение случаев ДТП с участием самокатов. На улице Пушкинской случались инциденты, когда пользователи самокатов сталкивались с пожилыми людьми и домашними животными.

Вопрос запрета использования электросамокатов в городе обсуждался длительное время.Вопрос запрета использования электросамокатов в городе обсуждался длительное время.
Вопрос запрета использования электросамокатов в городе обсуждался длительное время.
Фото: 1MI

Запрет на самокаты в зоопарке

Согласно сообщению в телеграм-канале зоопарка, с 20 апреля введены новые правила его посещения. С этой даты посетителям запретили использовать самокаты, роликовые коньки, велосипеды, скейтборды, беговелы, детские машинки и другие подобные средства передвижения на территории.

Это решение принято из-за того, что зоопарк не обеспечивает условий для безопасного использования таких видов транспорта, а также из-за увеличившегося числа травмированных посетителей в результате использования указанных средств передвижения.

Исключением стали лишь детские коляски и прочий транспорт для детей, при условии, что ими управляют взрослые. Кроме того, допускаются средства передвижения для людей с ограниченными возможностями.

Нарушителей будут заставлять покинуть зоопарк без возмещения стоимости входного билета.

Нарушителей будут выгонять из зоопарка без возмещения стоимости входного билета.Нарушителей будут выгонять из зоопарка без возмещения стоимости входного билета.
Нарушителей будут выгонять из зоопарка без возмещения стоимости входного билета.
Фото: 1MI

Нужны ли права для электросамокатов

В настоящее время нет необходимости проходить процедуру получения водительских прав или регистрировать самокаты с электроприводом. Оформление страховки остается на усмотрение каждого. Тем не менее, владельцы будут наказаны за нарушения ПДД, аналогично велосипедистам.

Правила для электросамокатов РФ

Год назад, с 1 марта 2023 года, вступили в силу изменения в правилах дорожного движения (ПДД), касающиеся участников движения на самокатах с электроприводом и одноколесных транспортных средствах. Они получили официальный статус и определение.

  1. скорость не должна превышать 25 км/ч;
  2. запрещено движение на автомагистралях;
  3. в случае отсутствия обычной дороги, разрешается движение по тротуарам;
  4. при движении по краю проезжей части нужно ехать в направлении движения транспортных средств;
  5. пересекать пешеходные переходы разрешено только если везти самокат рядом;
  6. запрещено движение со скоростью более 8 км/ч, если это создает помехи или опасность для пешеходов.
Правила для электросамокатов РФПравила для электросамокатов РФ
Правила для электросамокатов РФ
Фото: 1MI

Рост числа аварий с электросамокатами

Количество аварий, в которых участвуют электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ), в России стремительно растет. По данным «Коммерсанта», за девять месяцев 2023 года, оказалось свыше 2,6 тысячи случаев ДТП с ними, что втрое превышает аналогичный период предыдущего года. Большинство аварий произошли с участием кикшеринговых устройств.

Самое большое количество аварий с участием СИМ было оказалось в столице (665 случаев, что на 235% больше, чем в аналогичный период прошлого года), в Тюменской области (184 случая, увеличение на 308%), в Санкт-Петербурге (172 случая, рост на 48%), и в Нижегородской области (123 случая, прирост на 215%).

Издание пишет, что Санкт-Петербург лидирует по количеству фатальных случаев (четыре), в то время как в других регионах было зафиксировано от одного до двух летальных исходов с начала года.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Ограничения#Электросамокаты#Безопасность#Ростов
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