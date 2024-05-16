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Updated Сегодня, 17:34

Эксперты не нашли проблем в застройке домами территории на левом берегу

Гидрологи оценили риски застройки территории рядом с Гребным каналом в Ростове

16 мая 2024, 17:32
Фото: 1MI
Эксперты не нашли проблем в застройке домами территории на левом берегу
Эксперты не нашли проблем в застройке домами территории на левом берегу, пишет «РБК Ростов» со ссылкой на застройщика, осуществляющего проект.

Свою позицию гидрологи, со слов застройщика, объяснили тем, что якобы зона у Гребного канала не находится в зоне ручьев и никак не влияет на гидравлический режим Ростова при высоких паводках. Провести исследования компания решила из-за общественных обсуждений. Эксперты и рядовые ростовчане опасаются, что массовая застройка левого берега дома не только нарушит экологический баланс, но и станет причиной подтоплений и постоянным источником опасности для жителей будущего микрорайона.

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Рядом с Гребным каналом в Ростове появится гигантский жилой массив, в котором смогут жить 16 тысяч человек. Застройщик уверяет, что участок, где возведут дома, расположен между дорожными насыпями. Таким образом, в случае паводка уровень зданий окажется выше уровня воды.

Вместе с тем гидрологи посоветовали укрепить откосы будущих зданий камнем и габионами.

Ранее власти пообещали возвести транспортные развязки на Левобережье в Ростове.

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