Гидрологи оценили риски застройки территории рядом с Гребным каналом в Ростове

Свою позицию гидрологи, со слов застройщика, объяснили тем, что якобы зона у Гребного канала не находится в зоне ручьев и никак не влияет на гидравлический режим Ростова при высоких паводках. Провести исследования компания решила из-за общественных обсуждений. Эксперты и рядовые ростовчане опасаются, что массовая застройка левого берега дома не только нарушит экологический баланс, но и станет причиной подтоплений и постоянным источником опасности для жителей будущего микрорайона.