Гидрологи оценили риски застройки территории рядом с Гребным каналом в Ростове

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
Свою позицию гидрологи, со слов застройщика, объяснили тем, что якобы зона у Гребного канала не находится в зоне ручьев и никак не влияет на гидравлический режим Ростова при высоких паводках. Провести исследования компания решила из-за общественных обсуждений. Эксперты и рядовые ростовчане опасаются, что массовая застройка левого берега дома не только нарушит экологический баланс, но и станет причиной подтоплений и постоянным источником опасности для жителей будущего микрорайона.
Рядом с Гребным каналом в Ростове появится гигантский жилой массив, в котором смогут жить 16 тысяч человек. Застройщик уверяет, что участок, где возведут дома, расположен между дорожными насыпями. Таким образом, в случае паводка уровень зданий окажется выше уровня воды.
Вместе с тем гидрологи посоветовали укрепить откосы будущих зданий камнем и габионами.
Ранее власти пообещали возвести транспортные развязки на Левобережье в Ростове.