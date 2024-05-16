Главный по дому на Самаркандской в Ростове оценил возможность полного обрушения

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Жильцов первого подъезда дома уже эвакуировали. Вещи им разрешили забрать до 20 мая. Трещина по дому на Самаркандской, 70 пошла еще несколько лет назад. Минувшей ночью она увеличилась сразу на два миллиметра.
Председатель дома отметил, что судьба собственников жилья в других подъездах пока неизвестна. Для решения вопроса нужно ждать заключения экспертов.
«Надо более плотно подойти к этому вопросу, потому что мы бились за это, мы просили администрацию города, мы писали Путину, отправляли видео-обращение», — рассказывает главный по дому.
Он добавил, что не ждет повторения сценария многострадальной пятиэтажки на Нариманова.
«Лучше заранее все это сделать, чем ждать трагедии, а потом уже кусать локти. То, что обрушится вот это вот все, надеюсь, что нет», — рассуждает председатель.
Он выразил надежду, что после обследования экспертов дом отремонтируют.
«Думаю, что наш дом отремонтируют», — заключил он.
Ранее RostovGazeta опубликовала кадры разрушающегося дома на Самаркандской в Ростове.