Хакеров из Ростовской области осудят за кражу данных 159 тысяч банковских карт

Напомним, что группа злоумышленников с октября 2017 года по июнь 2023 года взламывали сайты онлайн-магазинов и воровали реквизиты пользователей. Хакеры из Рязанской и Ростовской областей получали сведения с помощью специального кода, который копировал личную информацию покупателей. Они не только могли воспользоваться денежными средствами жертв, но и продавали полученные данные в даркнете. Известно, что таким образом были украдены данные 159 210 банковских карт.