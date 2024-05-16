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«Украли данные более 159 тыс банковских карт»: дело хакеров из Ростова передано в суд

Хакеров из Ростовской области осудят за кражу данных 159 тысяч банковских карт

16 мая 2024, 11:40
Фото: 1MI
«Украли данные более 159 тыс банковских карт»: дело хакеров из Ростова передано в суд
Следственный департамент МВД России завершил предварительное расследование уголовного дела о хакерах из Ростовской области. Шесть человек обвиняются в незаконном обороте средств платежей и использовании вредоносных программ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, что группа злоумышленников с октября 2017 года по июнь 2023 года взламывали сайты онлайн-магазинов и воровали реквизиты пользователей. Хакеры из Рязанской и Ростовской областей получали сведения с помощью специального кода, который копировал личную информацию покупателей. Они не только могли воспользоваться денежными средствами жертв, но и продавали полученные данные в даркнете. Известно, что таким образом были украдены данные 159 210 банковских карт.

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Преступников поймали еще в июне 2023 года. Сейчас уголовное дело по статьям 187 и 273 УК РФ передано в Советский районный суд города Рязани для рассмотрения по существу.

Отметим, что лидер группировки решил сотрудничать со следствием, поэтому его дело выделили в отдельное производство и направили в тот же суд.

Ранее жительницу Таганрога осудили за посты о российской армии. 40-летнюю женщину обвиняют в дискредитации ВС РФ.

До этого стало известно о том, что жительница Ростова обменяла 2,5 млн рублей на деньги из «Банка приколов». Преступники обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах.

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