Хакеров из Ростовской области осудят за кражу данных 159 тысяч банковских карт

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Напомним, что группа злоумышленников с октября 2017 года по июнь 2023 года взламывали сайты онлайн-магазинов и воровали реквизиты пользователей. Хакеры из Рязанской и Ростовской областей получали сведения с помощью специального кода, который копировал личную информацию покупателей. Они не только могли воспользоваться денежными средствами жертв, но и продавали полученные данные в даркнете. Известно, что таким образом были украдены данные 159 210 банковских карт.
Преступников поймали еще в июне 2023 года. Сейчас уголовное дело по статьям 187 и 273 УК РФ передано в Советский районный суд города Рязани для рассмотрения по существу.
Отметим, что лидер группировки решил сотрудничать со следствием, поэтому его дело выделили в отдельное производство и направили в тот же суд.
Ранее жительницу Таганрога осудили за посты о российской армии. 40-летнюю женщину обвиняют в дискредитации ВС РФ.
До этого стало известно о том, что жительница Ростова обменяла 2,5 млн рублей на деньги из «Банка приколов». Преступники обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах.