Хирурги спасли жизнь 101-летнему ветерану ВОВ с раком кожи из Ростовской области

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Ростовчанин Борис Золотарёв в возрасте 20 лет попал на 2-й Белорусский фронт и прошел с боевыми товарищами от Смоленщины до Берлина. До последнего времени у него не было серьезных проблем со здоровьем. Однако недавно он заподозрил, что у него началась аллергия. Мази и кремы не помогали, поэтому он обратился в больницу. Врачи обнаружили большое новообразование. Ветерану поставили диагноз рак кожи.
Пациенту провели комплексное обследование и выявили опухоль 8 на 8 сантиметров. Решили проводить хирургическое лечение. Борису Золотарёву вырезали опухолевое образование на задней поверхности голени. Сейчас пенсионер чувствует себя бодрым, а врачи дают благоприятный прогноз.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону пенсионерка попала в больницу из-за неаккуратной езды водителя автобуса.