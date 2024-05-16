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В Ростовской области у ветерана ВОВ обнаружили рак кожи

Хирурги спасли жизнь 101-летнему ветерану ВОВ с раком кожи из Ростовской области

16 мая 2024, 11:22
Фото: НМИЦ онкологии Минздрава России
В Ростовской области у ветерана ВОВ обнаружили рак кожи
В Ростовской области 101-летний ветеран Великой Отечественной Войны обратился в покраснениями в больницу. Оказалось, что у пенсионера злокачественная опухоль кожи. Ее удалили хирурги Национального медицинского исследовательского центра онкологии Минздрава России, сообщает «Таганрогская правда».

Ростовчанин Борис Золотарёв в возрасте 20 лет попал на 2-й Белорусский фронт и прошел с боевыми товарищами от Смоленщины до Берлина. До последнего времени у него не было серьезных проблем со здоровьем. Однако недавно он заподозрил, что у него началась аллергия. Мази и кремы не помогали, поэтому он обратился в больницу. Врачи обнаружили большое новообразование. Ветерану поставили диагноз рак кожи.

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Пациенту провели комплексное обследование и выявили опухоль 8 на 8 сантиметров. Решили проводить хирургическое лечение. Борису Золотарёву вырезали опухолевое образование на задней поверхности голени. Сейчас пенсионер чувствует себя бодрым, а врачи дают благоприятный прогноз.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону пенсионерка попала в больницу из-за неаккуратной езды водителя автобуса.

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