Хирурги спасли жизнь 101-летнему ветерану ВОВ с раком кожи из Ростовской области

Ростовчанин Борис Золотарёв в возрасте 20 лет попал на 2-й Белорусский фронт и прошел с боевыми товарищами от Смоленщины до Берлина. До последнего времени у него не было серьезных проблем со здоровьем. Однако недавно он заподозрил, что у него началась аллергия. Мази и кремы не помогали, поэтому он обратился в больницу. Врачи обнаружили большое новообразование. Ветерану поставили диагноз рак кожи.