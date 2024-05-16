Из-за велопарада в Ростове будут массово перекрывать улицы

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
В воскресенье, 26 мая, в Ростове состоится велопарад. Мероприятие продлится с шести часов утра до двух часов дня. В эти часы проезд транспорта запретят на проспекте Театральном на участке от Горького до Социалистической и Театральной площади.
С десяти утра до полудня поэтапно перекроют для водителей отрезок от Театральной площади через Большую Садовую до моста на проспекте Сиверса, далее по Магистральной улице от Южного подъезда до Левобережной, Ворошиловском мосту, проспекту Ворошиловскому и снова на Большой Садовой до Театральной площади.
Ранее сообщалось, что в Ростове на Чкаловском перекроют дорогу на четыре месяца. Там будут ремонтировать водопроводную сеть.