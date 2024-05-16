Из-за велопарада в Ростове будут массово перекрывать улицы

С десяти утра до полудня поэтапно перекроют для водителей отрезок от Театральной площади через Большую Садовую до моста на проспекте Сиверса, далее по Магистральной улице от Южного подъезда до Левобережной, Ворошиловском мосту, проспекту Ворошиловскому и снова на Большой Садовой до Театральной площади.