rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:02

Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Ограничения на движение транспорта введут в Ростове 26 мая из-за велопарада

Из-за велопарада в Ростове будут массово перекрывать улицы

16 мая 2024, 18:02
Фото: 1MI
Ограничения на движение транспорта введут в Ростове 26 мая из-за велопарада
Ограничения на движение транспорта введут в Ростове 26 мая из-за велопарада, предупредили в администрации Ростова.

В воскресенье, 26 мая, в Ростове состоится велопарад. Мероприятие продлится с шести часов утра до двух часов дня. В эти часы проезд транспорта запретят на проспекте Театральном на участке от Горького до Социалистической и Театральной площади.

Для грузовиков закроют четыре въезда в Ростов-на-Дону
Узнать подробнее

С десяти утра до полудня поэтапно перекроют для водителей отрезок от Театральной площади через Большую Садовую до моста на проспекте Сиверса, далее по Магистральной улице от Южного подъезда до Левобережной, Ворошиловском мосту, проспекту Ворошиловскому и снова на Большой Садовой до Театральной площади.

Ранее сообщалось, что в Ростове на Чкаловском перекроют дорогу на четыре месяца. Там будут ремонтировать водопроводную сеть.

Читайте также:
Ростовчанка выиграла суд у «РостовАвтоДора» из-за ямы на дорогеВласти пообещали возвести транспортные развязки на Левобережье в РостовеИномарка переехала семилетнюю девочку на Западном в Ростове
#Виктория Прутковская#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
В Ростовской области эвакуируют жильцов дома и ставят ноутбук важнее антитеррора
Сегодня, 15:17
Квартиры в доме с трещиной на Самаркандской в Ростове продавали за 5 млн руб
Сегодня, 12:30
Жительница треснувшего дома в Ростове рассказала, как проводили эвакуацию
Сегодня, 12:18
Износ треснувшего дома на Самаркандской, 70 в Ростове превышает 39%
Сегодня, 15:10
Мусоровоз ушел под асфальт на Комарова в Ростове
Сегодня, 14:12
В полях Ростовской области нашли десятки мигрантов-нелегалов
Сегодня, 09:08
"