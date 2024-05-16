Износ треснувшего дома на Самаркандской, 70 в Ростове превышает 39%

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Дом построили в 1976 году. В нем пять этажей и четыре подъезда. По состоянию на 2024 год, пятиэтажка считается исправной и не признана аварийной, хотя злополучная трещина пошла по ней еще несколько лет назад.
Инженер управляющей компании, которая заведует домом на Самаркандской, 70, рассказал корреспонденту RostovGazeta, что за последний год трещина каждый месяц увеличивалась примерно на один миллиметр. В ночь на 16 мая она прибавила в ширине сразу два миллиметра.
В 2021 году износ здания оценили в 39%. Жильцы рассказывали, что писали жалобы в Минстрой, администрацию Ростова и записывали видео-обращение к Путину. Результатом стала установка на доме маячков, фиксирующих разрастание трещины.
Сейчас жильцов первого подъезда дома, где и проходит трещина, эвакуируют. Часть людей останется в маневренном фонде, другие предпочли пожить у родственников. Судьба жильцов других подъездов пока не решена.