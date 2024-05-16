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Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Износ 39%: что известно о доме на Самаркандской в Ростове, откуда эвакуируют людей

Износ треснувшего дома на Самаркандской, 70 в Ростове превышает 39%

16 мая 2024, 15:10
Фото: rostovgazeta.ru
Износ 39%: что известно о доме на Самаркандской в Ростове, откуда эвакуируют людей
Пятиэтажка на Самаркандской в Ростове не признавалась аварийной, несмотря на трещину в здании, рассказали корреспонденту RostovGazeta местные жители.

Дом построили в 1976 году. В нем пять этажей и четыре подъезда. По состоянию на 2024 год, пятиэтажка считается исправной и не признана аварийной, хотя злополучная трещина пошла по ней еще несколько лет назад.

злополучная трещина пошла по ней еще несколько лет назад.злополучная трещина пошла по ней еще несколько лет назад.
злополучная трещина пошла по ней еще несколько лет назад.
Фото: rostovgazeta.ru

Инженер управляющей компании, которая заведует домом на Самаркандской, 70, рассказал корреспонденту RostovGazeta, что за последний год трещина каждый месяц увеличивалась примерно на один миллиметр. В ночь на 16 мая она прибавила в ширине сразу два миллиметра.

В ночь на 16 мая она прибавила в ширине сразу два миллиметра.В ночь на 16 мая она прибавила в ширине сразу два миллиметра.
В ночь на 16 мая она прибавила в ширине сразу два миллиметра.
Фото: rostovgazeta.ru

В 2021 году износ здания оценили в 39%. Жильцы рассказывали, что писали жалобы в Минстрой, администрацию Ростова и записывали видео-обращение к Путину. Результатом стала установка на доме маячков, фиксирующих разрастание трещины.

Жильцы дома на Самаркандской в Ростове жаловались Путину на трещину в стене
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Сейчас жильцов первого подъезда дома, где и проходит трещина, эвакуируют.Сейчас жильцов первого подъезда дома, где и проходит трещина, эвакуируют.
Сейчас жильцов первого подъезда дома, где и проходит трещина, эвакуируют.
Фото: rostovgazeta.ru

Сейчас жильцов первого подъезда дома, где и проходит трещина, эвакуируют. Часть людей останется в маневренном фонде, другие предпочли пожить у родственников. Судьба жильцов других подъездов пока не решена.

Судьба жильцов других подъездов пока не решена.Судьба жильцов других подъездов пока не решена.
Судьба жильцов других подъездов пока не решена.
Фото: rostovgazeta.ru

Ранее ситуацию с домом прокомментировал градоначальник Алексей Логвиненко.

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