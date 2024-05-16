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Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Огромного сома больше человеческого роста выловил ростовчанин

«Какой страшный!»: сома больше человеческого роста выловил ростовчанин

16 мая 2024, 08:32
Фото: ТГ-канал «Это Ростов новости»
Огромного сома больше человеческого роста выловил ростовчанин

Сома больше человеческого роста выловил ростовчанин

Житель Ростова-на-Дону во время рыбалки выловил сома, который больше его роста, говорится в Telegram в группе «Это Ростов новости».

В паблике опубликовали фотографию мужчины, который улыбается и стоит на остановке. А рядом с ним на веревке подвешен огромный сом.

Где именно удалось поймать такую рыбу, не раскрывается, но в комментариях уже началось активное обсуждение. Некоторых заинтересовало, какая конструкция возле остановочного комплекса удерживает такой улов. Дело в том, что на фотографии этого не видно.

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В паблике опубликовали фотографию мужчины, который улыбается и стоит на остановке. А рядом с ним на веревке подвешен огромный сом.В паблике опубликовали фотографию мужчины, который улыбается и стоит на остановке. А рядом с ним на веревке подвешен огромный сом.
В паблике опубликовали фотографию мужчины, который улыбается и стоит на остановке. А рядом с ним на веревке подвешен огромный сом.
Фото: ТГ-канал «Это Ростов новости»

Другие удивились размерам рыбы, а некоторые посчитали, что это фотомонтаж. Но сам рыбак пока ничего не ответил. Кроме того, подписчиков заинтересовало, как рыбак поедет с уловом в автобусе. А многим рыбина вообще показалась страшной.

Ранее дома у жительницы Таганрога нашли пять тонн нелегальной тарани и леща.

До этого ученые предупредили о сокращении популяции судака в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Рыбалка#Сом
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