«Какой страшный!»: сома больше человеческого роста выловил ростовчанин

Другие удивились размерам рыбы, а некоторые посчитали, что это фотомонтаж. Но сам рыбак пока ничего не ответил. Кроме того, подписчиков заинтересовало, как рыбак поедет с уловом в автобусе. А многим рыбина вообще показалась страшной.