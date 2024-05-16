«Какой страшный!»: сома больше человеческого роста выловил ростовчанин

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В паблике опубликовали фотографию мужчины, который улыбается и стоит на остановке. А рядом с ним на веревке подвешен огромный сом.
Где именно удалось поймать такую рыбу, не раскрывается, но в комментариях уже началось активное обсуждение. Некоторых заинтересовало, какая конструкция возле остановочного комплекса удерживает такой улов. Дело в том, что на фотографии этого не видно.
Другие удивились размерам рыбы, а некоторые посчитали, что это фотомонтаж. Но сам рыбак пока ничего не ответил. Кроме того, подписчиков заинтересовало, как рыбак поедет с уловом в автобусе. А многим рыбина вообще показалась страшной.
Ранее дома у жительницы Таганрога нашли пять тонн нелегальной тарани и леща.
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