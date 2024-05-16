Квартиры в доме с трещиной на Самаркандской в Ростове продавали за 5 млн руб

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Жильцов первого подъезда дома на Самаркандской, 70 эвакуируют из-за угрозы обрушения. Минувшей ночью трещина, которая давно прошла по зданию, увеличилась еще на два миллиметра. Собственников будут переселять в маневренный фонд. Имущество они могут забрать до 20 мая.
Жители дома рассказали корреспонденту RostovGazeta, что трещина по дому прошла еще несколько лет назад. За это время здание аварийным не признали, хотя его износ в 2021 году составлял 39%.
В доме активно продавали квартиры. Стоимость некоторых достигала пяти с половиной миллионов рублей. Средняя цена трехкомнатной квартиры там составляла примерно три с половиной миллиона рублей. Однокомнатную можно было купить до 2,7 миллиона рублей. Цены на жилье в доме являются низкими для Ростова. Роль сыграло не только ветхое состояние здания, но и отдаленность от центра города.
Ранее RostovGazeta опубликовала кадры разрушающегося дома на Самаркандской в Ростове.