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Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Квартиры в доме с трещиной на Самаркандской в Ростове продавали за 5 млн руб

Квартиры в доме с трещиной на Самаркандской в Ростове продавали за 5 млн руб

16 мая 2024, 12:30
Фото: rostovgazeta.ru
Квартиры в доме с трещиной на Самаркандской в Ростове продавали за 5 млн руб
В Ростове на Самаркандской в доме, по которому несколько лет назад пошла трещина, цены на жилье были выше пяти миллионов рублей, сообщается на сайтах бесплатных объявлений.

Жильцов первого подъезда дома на Самаркандской, 70 эвакуируют из-за угрозы обрушения. Минувшей ночью трещина, которая давно прошла по зданию, увеличилась еще на два миллиметра. Собственников будут переселять в маневренный фонд. Имущество они могут забрать до 20 мая.

«Ночью услышали страшный треск»: людей эвакуируют из дома на Самаркандской в Ростове
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Фото: Авито

Жители дома рассказали корреспонденту RostovGazeta, что трещина по дому прошла еще несколько лет назад. За это время здание аварийным не признали, хотя его износ в 2021 году составлял 39%.

В доме активно продавали квартиры. Стоимость некоторых достигала пяти с половиной миллионов рублей. Средняя цена трехкомнатной квартиры там составляла примерно три с половиной миллиона рублей. Однокомнатную можно было купить до 2,7 миллиона рублей. Цены на жилье в доме являются низкими для Ростова. Роль сыграло не только ветхое состояние здания, но и отдаленность от центра города.

Ранее RostovGazeta опубликовала кадры разрушающегося дома на Самаркандской в Ростове.

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