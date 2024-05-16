Квартиры в доме с трещиной на Самаркандской в Ростове продавали за 5 млн руб

В доме активно продавали квартиры. Стоимость некоторых достигала пяти с половиной миллионов рублей. Средняя цена трехкомнатной квартиры там составляла примерно три с половиной миллиона рублей. Однокомнатную можно было купить до 2,7 миллиона рублей. Цены на жилье в доме являются низкими для Ростова. Роль сыграло не только ветхое состояние здания, но и отдаленность от центра города.