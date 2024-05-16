Логвиненко заявил об угрозе обрушения дома на Самаркандской в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Напомним, что в городе проводится эвакуация жильцов дома, которые ночью услышали треск и обнаружили значительные трещины на стенах.
Люди покидают здание, взяв с собой свои личные вещи, хотя им пока разрешено входить в свои квартиры. Теперь эту ситуацию прокомментировали власти.
«На фасаде и несущих конструкциях первого подъезда многоквартирного дома образовались трещины, существует угроза его последующего обрушения», — сообщил Алексей Логвиненко.
Он добавил, что на территории дома вводится режим повышенной готовности. Теперь предстоит обследовать здание, чтобы понять, можно ли людям жить здесь дальше.
Пока владельцам квартир предложили переселиться в маневренный фонд.
«После отселения граждан из первого подъезда будут приняты меры по ограничению доступа посторонних лиц», — уточнил градоначальник.