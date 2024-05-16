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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 17:38

Updated Сегодня, 17:38

Власти заявили об угрозе обрушения дома на Самаркандской в Ростове-на-Дону

Логвиненко заявил об угрозе обрушения дома на Самаркандской в Ростове-на-Дону

16 мая 2024, 13:29
Фото: rostovgazeta.ru
Власти заявили об угрозе обрушения дома на Самаркандской в Ростове-на-Дону

Режим повышенной готовности ввели из-за ЧП в доме на Самаркандской в Ростове

В Ростове-на-Дону существует угроза обрушения подъезда многоквартирного дома на улице Самаркандской, 70, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Напомним, что в городе проводится эвакуация жильцов дома, которые ночью услышали треск и обнаружили значительные трещины на стенах.

Люди покидают здание, взяв с собой свои личные вещи, хотя им пока разрешено входить в свои квартиры. Теперь эту ситуацию прокомментировали власти.

«На фасаде и несущих конструкциях первого подъезда многоквартирного дома образовались трещины, существует угроза его последующего обрушения», — сообщил Алексей Логвиненко.

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Фото: rostovgazeta.ru

Он добавил, что на территории дома вводится режим повышенной готовности. Теперь предстоит обследовать здание, чтобы понять, можно ли людям жить здесь дальше.

Пока владельцам квартир предложили переселиться в маневренный фонд.

«После отселения граждан из первого подъезда будут приняты меры по ограничению доступа посторонних лиц», — уточнил градоначальник.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Обрушение#Трещины#Многоквартирный дом
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