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Published Сегодня, 16:46

Modified Сегодня, 16:48

Updated Сегодня, 16:48

Сразу 15 домов средней этажности возведут в Ростове

Микрорайон из 15 домов построят на Каменке в Ростове

16 мая 2024, 16:46
Фото: 1MI
Сразу 15 домов средней этажности возведут в Ростове
Сразу 15 домов средней этажности возведут в Ростове, соответствующую документацию внесут на общественные обсуждения.

Высотность домов, которые планируют построить, составляет от шести до восьми этажей. Заказчиками документации по планировке территории выступают бизнесмены Тигран Казарян и Андрей Федиченков.

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Внести изменения в планировку хотят для территории в границах улицы Тракторной — переулка Грибного — переулка Бориславского — улицы Подъездной — улицы 2-й Пятилетки на Каменке. Помимо домов, построить планируют два встроенных детских сада, один обычный детсад и школу.

Ранее сообщалось, что бывший депутат построит десять высоток за ТЦ «Золотой Вавилон» в Ростове.

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