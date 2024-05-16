Микрорайон из 15 домов построят на Каменке в Ростове

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Высотность домов, которые планируют построить, составляет от шести до восьми этажей. Заказчиками документации по планировке территории выступают бизнесмены Тигран Казарян и Андрей Федиченков.
Внести изменения в планировку хотят для территории в границах улицы Тракторной — переулка Грибного — переулка Бориславского — улицы Подъездной — улицы 2-й Пятилетки на Каменке. Помимо домов, построить планируют два встроенных детских сада, один обычный детсад и школу.
Ранее сообщалось, что бывший депутат построит десять высоток за ТЦ «Золотой Вавилон» в Ростове.