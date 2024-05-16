Морозы вернутся в Ростовскую область с 17 мая

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Погода может резко испортиться во второй половине ночи и утром. Местами столбики термометров опустятся до отрицательных значений.
«Жителей предупреждают об опасном погодном явлении. Ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — говорится в публикации.
Добавим, что днем в четверг температура поднимется до +16 градусов. После этого начнется потепление и в пятницу воздух прогреется до +19 градусов.
В воскресенье температура составит +21 градус, в понедельник она достигнет +25 градусов.
При этом ранее в связи с ущербом, нанесенным майскими заморозками, губернатор Василий Голубев подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации в муниципальных районах Ростовской области.