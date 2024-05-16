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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Морозы вернутся в Ростовскую область с 17 мая

Морозы вернутся в Ростовскую область с 17 мая

16 мая 2024, 10:54
Фото: Unsplash
Морозы вернутся в Ростовскую область с 17 мая
В Ростовской области в пятницу, 18 мая, ожидаются заморозки, сообщает региональный ДПЧС.

Погода может резко испортиться во второй половине ночи и утром. Местами столбики термометров опустятся до отрицательных значений.

«Жителей предупреждают об опасном погодном явлении. Ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — говорится в публикации.

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Добавим, что днем в четверг температура поднимется до +16 градусов. После этого начнется потепление и в пятницу воздух прогреется до +19 градусов.

В воскресенье температура составит +21 градус, в понедельник она достигнет +25 градусов.

При этом ранее в связи с ущербом, нанесенным майскими заморозками, губернатор Василий Голубев подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации в муниципальных районах Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Температура#Заморозки
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