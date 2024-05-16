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Мусоровоз ушел под асфальт из-за порыва коммунальных сетей на Комарова в Ростове

Мусоровоз ушел под асфальт на Комарова в Ростове

16 мая 2024, 14:12
Фото: 1MI
Мусоровоз ушел под асфальт из-за порыва коммунальных сетей на Комарова в Ростове
Мусоровоз провалился в яму, которая образовалась под его весом из-за разлива воды рядом домами № 16/1 и 16/4 на Комарова в Ростове. Об этом сообщила RostovGazeta ростовчанка Валентина Крупская.

Жительница Ростова рассказывает, что 15 мая вечером на Комарова вода начала фонтаном бить из-под щелей.

«А утром ехал мусоровоз и под своим весом угодил в яму вместе с асфальтом. Вчера этой ямы не было. Видимо, за ночь асфальт размыло водой», — отмечает Валентина Крупская.

Собеседница добавляет, что асфальт в этом месте лежал новый. По ее словам, его положили не так давно — месяца полтора назад.

Мусоровоз под своим весом угодил в яму, вместе с асфальтом на Комарова в Ростове.Мусоровоз под своим весом угодил в яму, вместе с асфальтом на Комарова в Ростове.
Мусоровоз под своим весом угодил в яму, вместе с асфальтом на Комарова в Ростове.
Фото: rostovgazeta.ru
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«Трубы прорвало одновременно в двух местах. Одну возле дома на Комарова, а другую — по диагонали, ближе к Добровольского», — уточняет очевидец события.

В водоканале подтвердили наличие заявки на Комарова, 16/1. И сообщили, что сейчас здесь продолжаются аварийные работы. Ориентировочно пообещали, что вода в домах появится сегодня, 16 мая до 17.30 мск.

Ранее RostovGazeta сообщала, что под землю «ушел» грузовик из-за коммунальной аварии на Орбитальной в Ростове.

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