Мусоровоз ушел под асфальт на Комарова в Ростове

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Жительница Ростова рассказывает, что 15 мая вечером на Комарова вода начала фонтаном бить из-под щелей.
«А утром ехал мусоровоз и под своим весом угодил в яму вместе с асфальтом. Вчера этой ямы не было. Видимо, за ночь асфальт размыло водой», — отмечает Валентина Крупская.
Собеседница добавляет, что асфальт в этом месте лежал новый. По ее словам, его положили не так давно — месяца полтора назад.
«Трубы прорвало одновременно в двух местах. Одну возле дома на Комарова, а другую — по диагонали, ближе к Добровольского», — уточняет очевидец события.
В водоканале подтвердили наличие заявки на Комарова, 16/1. И сообщили, что сейчас здесь продолжаются аварийные работы. Ориентировочно пообещали, что вода в домах появится сегодня, 16 мая до 17.30 мск.
Ранее RostovGazeta сообщала, что под землю «ушел» грузовик из-за коммунальной аварии на Орбитальной в Ростове.