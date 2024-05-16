Мусоровоз ушел под асфальт на Комарова в Ростове

Мусоровоз провалился в яму, которая образовалась под его весом из-за разлива воды рядом домами № 16/1 и 16/4 на Комарова в Ростове. Об этом сообщила RostovGazeta ростовчанка Валентина Крупская.

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