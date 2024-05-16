На казачество в Ростовской области выделили 2 млрд рублей

В 2024 году в Ростовской области на развитие и поддержание казачества выделили около двух миллиардов рублей. Это почти на 60% больше, чем в прошлом году, сообщил ТАСС заместитель губернатора, атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Сергей Бодряков.