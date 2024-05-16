На казачество в Ростовской области выделили 2 млрд рублей

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Он рассказал, что выделенные средства пойдут содержание и ремонт казачьих кадетских корпусов, строительство учебных заведений и поддержку казачьих дружин.
Одним из самых дорогостоящих проектов считается строительство Мариинской гимназии, которая является филиалом «БККК» в поселке Шолоховский. Здесь планируют возвести спальный и спортивный корпуса, чтобы воспитанники смогли комфортно пребывать в учебном заведение. На работы направят более 1,2 миллиарда рублей. Проект хотят закончить в 2025 году.
Еще 120 миллионов рублей пойдут на капитальный ремонт спального корпуса Каменского генерала Ф. П. Денисова казачьего кадетского корпуса в Каменск-Шахтинском. Уже осенью работы будут завершены.
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