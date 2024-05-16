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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

В Ростовской области выделили около двух млрд рублей на развитие казачества

На казачество в Ростовской области выделили 2 млрд рублей

16 мая 2024, 10:29
Фото: donland.ru
В Ростовской области выделили около двух млрд рублей на развитие казачества
В 2024 году в Ростовской области на развитие и поддержание казачества выделили около двух миллиардов рублей. Это почти на 60% больше, чем в прошлом году, сообщил ТАСС заместитель губернатора, атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Сергей Бодряков.

Он рассказал, что выделенные средства пойдут содержание и ремонт казачьих кадетских корпусов, строительство учебных заведений и поддержку казачьих дружин.

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Одним из самых дорогостоящих проектов считается строительство Мариинской гимназии, которая является филиалом «БККК» в поселке Шолоховский. Здесь планируют возвести спальный и спортивный корпуса, чтобы воспитанники смогли комфортно пребывать в учебном заведение. На работы направят более 1,2 миллиарда рублей. Проект хотят закончить в 2025 году.

Еще 120 миллионов рублей пойдут на капитальный ремонт спального корпуса Каменского генерала Ф. П. Денисова казачьего кадетского корпуса в Каменск-Шахтинском. Уже осенью работы будут завершены.

Ранее стало известно, представителям каких профессий в Ростовской области не повысят заработную плату.

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