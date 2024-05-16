«Ночью услышали страшный треск»: людей эвакуируют из дома на Самаркандской в Ростове

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Жильцы дома выходят вместе с вещами, хотя им пока разрешают заходить в свои квартиры. Их отвозят в администрацию района, где будет решаться вопрос по предоставлению жилья в маневренном фонде.
Очевидцы рассказали корреспонденту, что ночью услышали треск, а на стенах увидели большие трещины. По их словам, они были и раньше, но теперь довольно сильно увеличились.
В самом первом подъезде уже практически нет людей, так как большинство из них уехали. В целом обстановка в районе здания сейчас спокойная.
Добавим, что официальной информации пока не было, она уточняется.
Ранее режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону из-за обрушения дома.