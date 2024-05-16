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Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

«Ночью услышали страшный треск»: жильцов эвакуируют из дома в Ростове

«Ночью услышали страшный треск»: людей эвакуируют из дома на Самаркандской в Ростове

16 мая 2024, 11:59
Фото: rostovgazeta.ru
«Ночью услышали страшный треск»: жильцов эвакуируют из дома в Ростове

Эвакуация началась на Самаркандской в Ростове-на-Дону из-за трещин на доме

В Ростове-на-Дону проводится эвакуация людей из дома на улице Самаркандской, 70, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Жильцы дома выходят вместе с вещами, хотя им пока разрешают заходить в свои квартиры. Их отвозят в администрацию района, где будет решаться вопрос по предоставлению жилья в маневренном фонде.

Очевидцы рассказали корреспонденту, что ночью услышали треск, а на стенах увидели большие трещины. По их словам, они были и раньше, но теперь довольно сильно увеличились.

Очевидцы рассказали корреспонденту, что ночью услышали треск, а на стенах увидели большие трещины.Очевидцы рассказали корреспонденту, что ночью услышали треск, а на стенах увидели большие трещины.
Очевидцы рассказали корреспонденту, что ночью услышали треск, а на стенах увидели большие трещины.
Фото: rostovgazeta.ru
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В самом доме уже практически нет людей, так как большинство из них уехали. В целом обстановка в районе здания сейчас спокойная.В самом доме уже практически нет людей, так как большинство из них уехали. В целом обстановка в районе здания сейчас спокойная.
В самом доме уже практически нет людей, так как большинство из них уехали. В целом обстановка в районе здания сейчас спокойная.В самом доме уже практически нет людей, так как большинство из них уехали. В целом обстановка в районе здания сейчас спокойная.
В самом доме уже практически нет людей, так как большинство из них уехали. В целом обстановка в районе здания сейчас спокойная.
Фото: rostovgazeta.ru

В самом первом подъезде уже практически нет людей, так как большинство из них уехали. В целом обстановка в районе здания сейчас спокойная.

Добавим, что официальной информации пока не было, она уточняется.

Ранее режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону из-за обрушения дома.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Жильцы#Происшествия#Эвакуация на Самаркандской в Ростове
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