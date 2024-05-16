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Published Сегодня, 04:45

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В Ростове-на-Дону госпитализировали упавшую в автобусе пенсионерку

Пенсионерка попала в больницу из-за поездки на автобусе в Ростове-на-Дону

16 мая 2024, 04:45
Фото: УГИБДД по РО

В Ростове-на-Дону госпитализировали упавшую в автобусе пенсионерку

В Ростове-на-Дону доставили в больницу женщину, которая упала в автобусе, сообщили в региональном УГИБДД.

Авария произошла в среду, 15 мая, на проспекте Стачки. На остановке 60-летняя женщина зашла в автобус и стояла в середине салона.

Водитель тронулся с места и в это время пассажирка упала. Она получила травмы, после чего ее госпитализировали.

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«Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — уточнили в управлении.

О состоянии пострадавшей женщины пока информации нет.

Ранее один человек погиб и двое получили травмы в страшной аварии с Ростовской области.

До этого водитель на скорости влетел в здание школы в регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Автобус#Авария#Травмы#Происшествия
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