Пенсионерка попала в больницу из-за поездки на автобусе в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Авария произошла в среду, 15 мая, на проспекте Стачки. На остановке 60-летняя женщина зашла в автобус и стояла в середине салона.
Водитель тронулся с места и в это время пассажирка упала. Она получила травмы, после чего ее госпитализировали.
«Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — уточнили в управлении.
О состоянии пострадавшей женщины пока информации нет.
Ранее один человек погиб и двое получили травмы в страшной аварии с Ростовской области.
До этого водитель на скорости влетел в здание школы в регионе.