Ростовчанам рассказали, возможны ли отношения при большой разнице в возрасте

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Некоторые исследования указывают на то, что в случае, когда люди вступают в брак с партнерами, которые значительно моложе, в самом начале появляется ощущение, что они счастливы, но это состояние не длится долго. Также, пары с большой разницей в возрасте менее успешно справляются с финансовыми и экономическими проблемами, чем партнеры с меньшей разницей.
По данным иностранных исследователей, разница в возрасте в 20 лет может повысить вероятность развода на 95% по сравнению с браками, где партнеры примерно одинакового возраста.
Издание пишет, что если разница составляет около 10 лет, то и в этом случае большая вероятность, что ничего не получится в долгосрочной перспективе.
Ранее стало известно, что на каждую свадьбу в Ростовской области приходится один развод.