Ростовчанам рассказали, возможны ли отношения при большой разнице в возрасте

Некоторые исследования указывают на то, что в случае, когда люди вступают в брак с партнерами, которые значительно моложе, в самом начале появляется ощущение, что они счастливы, но это состояние не длится долго. Также, пары с большой разницей в возрасте менее успешно справляются с финансовыми и экономическими проблемами, чем партнеры с меньшей разницей.