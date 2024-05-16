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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Ростовчанам рассказали, возможны ли отношения при большой разнице в возрасте

Ростовчанам рассказали, возможны ли отношения при большой разнице в возрасте

16 мая 2024, 14:18
Фото: Unsplash
Ростовчанам рассказали, возможны ли отношения при большой разнице в возрасте
Многие пары, где один из партнеров значительно старше другого, распадаются. Почему это происходит, сообщило издание Newia.

Некоторые исследования указывают на то, что в случае, когда люди вступают в брак с партнерами, которые значительно моложе, в самом начале появляется ощущение, что они счастливы, но это состояние не длится долго. Также, пары с большой разницей в возрасте менее успешно справляются с финансовыми и экономическими проблемами, чем партнеры с меньшей разницей.

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По данным иностранных исследователей, разница в возрасте в 20 лет может повысить вероятность развода на 95% по сравнению с браками, где партнеры примерно одинакового возраста.

Издание пишет, что если разница составляет около 10 лет, то и в этом случае большая вероятность, что ничего не получится в долгосрочной перспективе.

Ранее стало известно, что на каждую свадьбу в Ростовской области приходится один развод.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Брак#Ростов#Отношения#Разница в возрасте
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