Самому титулованному стрелку России спасли зрение в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Марина Логвиненко — самый титулованный стрелок России по пулевой стрельбе. Спортсменка является чемпионкой Олимпийских игр, 15-кратной чемпионкой мира и 14-кратной чемпионкой Европы. В Ростове ей провели сложную операцию для лечения катаракты. Хирургическое вмешательство прошло успешно.
Спортсменка поблагодарила медиков за «счастье снова видеть, как прежде». По словам Логвиненко, в ГБСМП Ростова есть необходимое современное оборудование и профессиональные врачи.
«Обстановка — практически домашняя», — заключила прославленная пациентка.
Ранее врачи спасли жизнь 101-летнему ветерану с раком кожи из Ростовской области.