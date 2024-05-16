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Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Прославленной чемпионке Марине Логвиненко сделали сложнейшую офтальмологическую операцию в ГБСМП Ростова-на-Дону

Самому титулованному стрелку России спасли зрение в Ростове-на-Дону

16 мая 2024, 16:02
Фото: для иллюстрации / 1MI
Прославленной чемпионке Марине Логвиненко сделали сложнейшую офтальмологическую операцию в ГБСМП Ростова-на-Дону
Прославленной чемпионке Марине Логвиненко сделали сложнейшую офтальмологическую операцию в ГБСМП Ростова-на-Дону, сообщила пресс-служба учреждения.

Марина Логвиненко — самый титулованный стрелок России по пулевой стрельбе. Спортсменка является чемпионкой Олимпийских игр, 15-кратной чемпионкой мира и 14-кратной чемпионкой Европы. В Ростове ей провели сложную операцию для лечения катаракты. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

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Спортсменка поблагодарила медиков за «счастье снова видеть, как прежде». По словам Логвиненко, в ГБСМП Ростова есть необходимое современное оборудование и профессиональные врачи.

«Обстановка — практически домашняя», — заключила прославленная пациентка.

Ранее врачи спасли жизнь 101-летнему ветерану с раком кожи из Ростовской области.

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