Сайты с лекарствами для потенции массово заблокировали в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
За четыре дня надзорное ведомство ограничило доступ к 48 сайтам, где незаконно торговали лекарствами. Уточняется, что на некоторых порталах предлагалось купить препараты для повышения потенции. Еще на нескольких сайтах продавали потенциально небезопасные лекарства для больных онкологией.
Жителей Ростовской области просят внимательней относиться к покупке препаратов. Медикаменты должны иметь лицензию. В противном случае пациент рискует своим здоровьем.
Ранее смертельную болезнь нашли у ростовчанки, которая пожаловалась на усталость.