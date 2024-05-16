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Posted Сегодня, 16:21

Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

Десятки сайтов, торгующих препаратами для потенции и лечения рака, заблокировали в Ростовской области

Сайты с лекарствами для потенции массово заблокировали в Ростовской области

16 мая 2024, 16:21
Фото: Изображение Midjourney
Десятки сайтов, торгующих препаратами для потенции и лечения рака, заблокировали в Ростовской области
Десятки сайтов, торгующих препаратами для потенции и лечения рака, заблокировали в Ростовской области, сообщил Росздравнадзор.

За четыре дня надзорное ведомство ограничило доступ к 48 сайтам, где незаконно торговали лекарствами. Уточняется, что на некоторых порталах предлагалось купить препараты для повышения потенции. Еще на нескольких сайтах продавали потенциально небезопасные лекарства для больных онкологией.

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Жителей Ростовской области просят внимательней относиться к покупке препаратов. Медикаменты должны иметь лицензию. В противном случае пациент рискует своим здоровьем.

Ранее смертельную болезнь нашли у ростовчанки, которая пожаловалась на усталость.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Здоровье#Лекарства#Росздравнадзор#Здоровье человека#Происшествия
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