Сайты с лекарствами для потенции массово заблокировали в Ростовской области

За четыре дня надзорное ведомство ограничило доступ к 48 сайтам, где незаконно торговали лекарствами. Уточняется, что на некоторых порталах предлагалось купить препараты для повышения потенции. Еще на нескольких сайтах продавали потенциально небезопасные лекарства для больных онкологией.