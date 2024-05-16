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Специалисты назвали симптомы болезни Лайма после укуса клеща

Специалисты назвали симптомы болезни Лайма после укуса клеща

16 мая 2024, 09:19
Фото: Изображение Midjourney
Клещ — паразит, который переносит опасные инфекции. Одна из них — боррелиоз, также известный как болезнь Лайма. Расскажем о симптомах этого заболевания.

Бактериям при болезни Лайма достаточно полутора-двух суток, чтобы перебраться в организм, поэтому клеща нужно извлечь как можно раньше. Хотя анализ на боррелиоз нужно будет сделать в любом случае, передает newkhakasiya.online.

Если же бактерии попали в кровоток, то первые симптомы болезни Лайма — температура, головная боль, озноб и боль в мышцах.

Сначала заболевание может протекать бессимптомно. Бактерии распространяются по телу несколько недель или даже месяцев и могут добраться через кровоток в том числе в сердце. Это может повлечь учащенное сердцебиение, боль в груди и головокружение.

Один из ярких симптомов — артрит. Причем пострадать может любой сустав, если не лечить заболевание. Более того, может развиться паралич Белла и менингит. Важно понимать, что болезнь все еще излечима, хотя курс антибиотиков будет дольше или назначат их комбинацию по более жесткой схеме, чем на начальной стадии.

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