Специалисты назвали симптомы болезни Лайма после укуса клеща

Один из ярких симптомов — артрит. Причем пострадать может любой сустав, если не лечить заболевание. Более того, может развиться паралич Белла и менингит. Важно понимать, что болезнь все еще излечима, хотя курс антибиотиков будет дольше или назначат их комбинацию по более жесткой схеме, чем на начальной стадии.