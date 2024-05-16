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Стало известно, почему судно «Метеор» не запустят из Таганрога в Волгоград

Стало известно, почему из Таганрога в Волгоград не запустят судно «Метеор»

16 мая 2024, 08:54
Фото: Wikimedia.org
Стало известно, почему судно «Метеор» не запустят из Таганрога в Волгоград

Судно «Метеор» могут не запустить по маршруту из Таганрога в Волгоград

Из Ростовской области планируется наладить водное сообщение с городом Калач-на-Дону, сообщает ТАСС.

В августе пассажирская компания «Дон» должна получить в лизинг первое судно «Метеор». Его хотят поставить на маршрут Таганрог — Калач-на-Дону.

«Судно должны доставить в августе. Его разрешенный маршрут простирается от Таганрога до Волгограда. Его проработка начнется в этом году», — сказано в сообщении.

При этом до самого Волгограда «Метеор» могут и не пустить, так как скоростному судну девять часов придется идти в шлюзовых каналах. Поэтому и хотят выбрать конечной точкой для этих целей Калач-на-Дону.

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Отмечается, что тестовые запуски планируется провести в сентябре.

Кроме того, в 2025 году хотят приобрести третье судно «Валдай» и второе судно «Метеор». На следующий год в планах два морских судна «Метеор», предназначенных для эксплуатации в Азовском и Черном морях.

Ранее стало известно, что снятый в «12 стульях» пароход «Чичерин» поднимут со дна Таганрогского залива.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Волгоград#Метеор
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