Стало известно, почему из Таганрога в Волгоград не запустят судно «Метеор»

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:56
В августе пассажирская компания «Дон» должна получить в лизинг первое судно «Метеор». Его хотят поставить на маршрут Таганрог — Калач-на-Дону.
«Судно должны доставить в августе. Его разрешенный маршрут простирается от Таганрога до Волгограда. Его проработка начнется в этом году», — сказано в сообщении.
При этом до самого Волгограда «Метеор» могут и не пустить, так как скоростному судну девять часов придется идти в шлюзовых каналах. Поэтому и хотят выбрать конечной точкой для этих целей Калач-на-Дону.
Отмечается, что тестовые запуски планируется провести в сентябре.
Кроме того, в 2025 году хотят приобрести третье судно «Валдай» и второе судно «Метеор». На следующий год в планах два морских судна «Метеор», предназначенных для эксплуатации в Азовском и Черном морях.
Ранее стало известно, что снятый в «12 стульях» пароход «Чичерин» поднимут со дна Таганрогского залива.