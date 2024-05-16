Страшная магнитная буря вернется в Ростовскую область в мае

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:51
Ближайшая сильная магнитная буря накроет регион вечером 22 мая, после чего она продолжится с 23 по 25 числа. Ее сила составит четыре балла.
Согласно прогнозам, 26 числа все успокоится, но с 27 мая снова начнется магнитная буря. Ее стоит ждать и 28 числа, но она не будет такой сильной.
Следующая буря придет в регион 31 мая, а ее сила составит 3 балла.
Во время магнитной бури часто наблюдается головная боль как самое распространенное недомогание. Люди могут также испытывать резкие колебания артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение и затрудненное дыхание. Подобные условия могут нарушить сон и привести к бессоннице.
Ранее в Минздраве оценили, как магнитный шторм сказался на жителях донского региона. Дело в том, что в мае планету охватила сильнейшая магнитная буря за последние 20 лет,