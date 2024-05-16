«Трещина на доме была 20 лет назад»: почему эвакуацию в Ростове начали только сейчас

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В Ростове-на-Дону проводится эвакуация жильцов дома по адресу Самаркандская, 70. Очевидцы рассказали корреспонденту, что ночью услышали треск и заметили крупные трещины на стенах. По их словам, трещины наблюдались и ранее, однако теперь они значительно увеличились.
Жильцы покидают дом, взяв с собой личные вещи, хотя им пока разрешено заходить в свои квартиры. Они направляются в администрацию района, где рассматривается вопрос о предоставлении жилья из маневренного фонда.
Один из местных жителей рассказал корреспонденту, что трещина на этом здании появилась примерно 20 лет назад. А около пяти лет назад началось ее движение.
«Отправной точкой для эвакуации стали жалобы жильцов ночью на шумы и треск. Хотя это происходило и раньше, но сегодня было сильнее», — уточнил собеседник.
Он добавил, что решили не ждать трагедии, поэтому стали выводить людей.
О том, что происходит с домом, читайте в нашем материале.