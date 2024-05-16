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Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

«Трещина на доме была 20 лет назад»: почему эвакуацию в Ростове начали только сейчас

«Трещина на доме была 20 лет назад»: почему эвакуацию в Ростове начали только сейчас

16 мая 2024, 12:50
Фото: rostovgazeta.ru
«Трещина на доме была 20 лет назад»: почему эвакуацию в Ростове начали только сейчас

Ростовчане заметили трещину на доме на Самаркандской еще 20 лет назад

В Ростове-на-Дону примерно 20 лет назад появилась трещина на доме на улице Самаркандской, где сейчас проводится эвакуация, сообщил местный житель корреспонденту RostovGazeta.

В Ростове-на-Дону проводится эвакуация жильцов дома по адресу Самаркандская, 70. Очевидцы рассказали корреспонденту, что ночью услышали треск и заметили крупные трещины на стенах. По их словам, трещины наблюдались и ранее, однако теперь они значительно увеличились.

Жильцы покидают дом, взяв с собой личные вещи, хотя им пока разрешено заходить в свои квартиры. Они направляются в администрацию района, где рассматривается вопрос о предоставлении жилья из маневренного фонда.

Жильцы треснувшего дома в Ростове оказались не в курсе эвакуации
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Жильцы покидают дом, взяв с собой личные вещи, хотя им пока разрешено заходить в свои квартиры.Жильцы покидают дом, взяв с собой личные вещи, хотя им пока разрешено заходить в свои квартиры.
Жильцы покидают дом, взяв с собой личные вещи, хотя им пока разрешено заходить в свои квартиры.
Фото: rostovgazeta.ru

Один из местных жителей рассказал корреспонденту, что трещина на этом здании появилась примерно 20 лет назад. А около пяти лет назад началось ее движение.

«Отправной точкой для эвакуации стали жалобы жильцов ночью на шумы и треск. Хотя это происходило и раньше, но сегодня было сильнее», — уточнил собеседник.

Он добавил, что решили не ждать трагедии, поэтому стали выводить людей.

О том, что происходит с домом, читайте в нашем материале.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Эвакуация#Дом#Происшествия#Трещина
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