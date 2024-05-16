Три человека погибли и трое ранены в аварии с «Газелью» в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Авария произошла на дороге Элиста — Зимовники, где водитель «Газели» потерял контроль над управлением. Из-за этого он выехал на встречную полосы и опрокинулся.
Это стало причиной столкновения с автомобилем «ВАЗ-2108». На месте до приезда скорой скончались 41-летний водитель «Газели», а также его пассажир.
Кроме того, умер один человек из второй машины. В больницу доставили водителя «ВАЗа» и еще двух пострадавших.
Добавим, что авария произошла рано утром в четверг, 16 мая.
Ранее один погиб и двое ранены в страшной аварии с Ростовской области.
До этого водитель на скорости влетел в здание школы в регионе.