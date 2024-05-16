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Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Три человека погибли и трое ранены в аварии с «Газелью» в Ростовской области

Три человека погибли и трое ранены в аварии с «Газелью» в Ростовской области

16 мая 2024, 10:54
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
Три человека погибли и трое ранены в аварии с «Газелью» в Ростовской области
В Ростовской области из-за столкновения двух автомобилей погибли три человека, сообщили в региональном УГИБДД.

Авария произошла на дороге Элиста — Зимовники, где водитель «Газели» потерял контроль над управлением. Из-за этого он выехал на встречную полосы и опрокинулся.

Это стало причиной столкновения с автомобилем «ВАЗ-2108». На месте до приезда скорой скончались 41-летний водитель «Газели», а также его пассажир.

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Кроме того, умер один человек из второй машины. В больницу доставили водителя «ВАЗа» и еще двух пострадавших.

Добавим, что авария произошла рано утром в четверг, 16 мая.

Ранее один погиб и двое ранены в страшной аварии с Ростовской области.

До этого водитель на скорости влетел в здание школы в регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Авария#Газель#Происшествия
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