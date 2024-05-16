В Чечне состоялось расширенное совещание совета директоров ТФОМС

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
По информации издания, в совещании приняли участие глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, а также главы территориальных фондов ОМС со всей России. Об этом пишет издание РИА «Новости».
Рамзан Кадыров отметил, что система обязательного медицинского страхования успешно справляется со своими задачами, которые перед ней стоят.
Илья Баланин подчеркнул, что государство будет продолжать обеспечивать гарантированные медицинские услуги, и в этом ключевая роль отводится системе обязательного медицинского страхования. По его словам, все изменения, которые происходят в системе ОМС, ориентированы на пациента. При этом приоритетным останется профилактическое направление, поскольку система ОМС позволяет сохранить здоровье и повысить качество жизни.
Кроме того, Илья Баланин сообщил, что в текущем году увеличены объемы диспансеризации, которую смогут пройти более 100 миллионов человек, и этот показатель превышает прошлогодний на 17%.
Илья Баланин отдельно остановился на проведении диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья в рамках программы государственных гарантий. Это связано с тем, что 2024 год объявлен Годом семьи указом президента Российской Федерации. Баланин подчеркнул, что 6 миллионов пациентов смогут пройти такое обследование в этом году. Также глава ФОМС рассказал, что на этот год увеличены объемы проведения процедуры ЭКО.
Программа государственных гарантий обеспечена финансированием в полном объеме, а объем утвержденных расходов на текущий год составляет 3,9 триллиона рублей.
В ходе совещания прошли стратегические сессии. На них участники обсудили цифровую трансформацию системы обязательного медицинского страхования, информационную безопасность, контрольно-ревизионную деятельность и другие вопросы.
По словам главы ФОМС, одной из ключевых задач системы обязательного медицинского страхования остается оказание качественной медицинской помощи, которая направлена на пациента.