В Чечне состоялось расширенное совещание совета директоров ТФОМС

Илья Баланин отдельно остановился на проведении диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья в рамках программы государственных гарантий. Это связано с тем, что 2024 год объявлен Годом семьи указом президента Российской Федерации. Баланин подчеркнул, что 6 миллионов пациентов смогут пройти такое обследование в этом году. Также глава ФОМС рассказал, что на этот год увеличены объемы проведения процедуры ЭКО.