В полях Ростовской области нашли десятки мигрантов-нелегалов

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Оперативно-профилактическое мероприятие «Сельхозугодья» проводилось на объектах сельскохозяйственного назначения в Мясниковском, Семикаракорском, Волгодонском и Аксайском районах. На этих территориях было обнаружено 25 иностранных граждан, которые находятся в России с нарушениями законодательства в сфере миграции.
Всего выявлено 34 административных правонарушения. Некоторые приезжие нарушили правила въезда или пребывания в РФ, другие — не соблюли сроки обращения за выдачей патента, третьи — занимались незаконной трудовой деятельностью, а кто-то нарушил ограничения на осуществление отдельных видов деятельности.
Отметим, что в отношении всех нелегалов также завели уголовные дела по статье 322.3 УК РФ и части 3 статьи 327 УК РФ.
Ранее в Ростове-на-Дону задержали мужчину, который расстрелял прохожего в центре города.