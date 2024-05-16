В полях Ростовской области нашли десятки мигрантов-нелегалов

Оперативно-профилактическое мероприятие «Сельхозугодья» проводилось на объектах сельскохозяйственного назначения в Мясниковском, Семикаракорском, Волгодонском и Аксайском районах. На этих территориях было обнаружено 25 иностранных граждан, которые находятся в России с нарушениями законодательства в сфере миграции.