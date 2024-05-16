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Published Сегодня, 09:08

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В полях Ростовской области нашли десятки мигрантов-нелегалов

В полях Ростовской области нашли десятки мигрантов-нелегалов

16 мая 2024, 09:08
Фото: 1MI
В полях Ростовской области нашли десятки мигрантов-нелегалов
Сотрудники УВМ ГУМВД России по Ростовской области, УУП и ЦИТСиЗИ областного главного комитета МВД в ходе рейдов, направленных на пресечение нарушений миграционного законодательства в сфере аграрного комплекса, нашли 25 нелегалов.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Сельхозугодья» проводилось на объектах сельскохозяйственного назначения в Мясниковском, Семикаракорском, Волгодонском и Аксайском районах. На этих территориях было обнаружено 25 иностранных граждан, которые находятся в России с нарушениями законодательства в сфере миграции.

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Всего выявлено 34 административных правонарушения. Некоторые приезжие нарушили правила въезда или пребывания в РФ, другие — не соблюли сроки обращения за выдачей патента, третьи — занимались незаконной трудовой деятельностью, а кто-то нарушил ограничения на осуществление отдельных видов деятельности.

Отметим, что в отношении всех нелегалов также завели уголовные дела по статье 322.3 УК РФ и части 3 статьи 327 УК РФ.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали мужчину, который расстрелял прохожего в центре города.

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