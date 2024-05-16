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Станиславского, 130

В Ростове-на-Дону выставили на аукцион два столетних дома

16 мая 2024, 08:46
Фото: Яндекс.Карты
Станиславского, 130
В Ростове-на-Дону 31 мая откроется аукцион в электронной форме на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда. Лотами на торгах станут два старинных дома на улицах Станиславского, 130 и Ильича, 42/25, говорится в документах на сайте администрации города.

Аукцион будет открытым по составу участников и форме подачи предложений. Все желающие смогут побороться за дом на улице Станиславского, 130, который был построен более ста лет назад, в 1917 году. Нежилое помещение общей площадью 114,4 квадратных метра состоит из 13 комнат и цокольного этажа.

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Здание по адресу улица Ильича, 42/25 значительно меньше. Это двухэтажный дом площадью 45,2 квадратных метра. Оно было построено в 1928 году. На аукцион выставлены только две комнаты, которые находятся на первом этаже.

Отметим, что начальная цена лота — это размер ежегодной арендной платы. Оба помещения передаются под коммерческую деятельность.

Ранее в Ростове обрушился дом позапрошлого века.

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