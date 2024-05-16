В Ростове-на-Дону выставили на аукцион два столетних дома

Аукцион будет открытым по составу участников и форме подачи предложений. Все желающие смогут побороться за дом на улице Станиславского, 130, который был построен более ста лет назад, в 1917 году. Нежилое помещение общей площадью 114,4 квадратных метра состоит из 13 комнат и цокольного этажа.