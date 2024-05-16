В Ростове-на-Дону выставили на аукцион два столетних дома

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Аукцион будет открытым по составу участников и форме подачи предложений. Все желающие смогут побороться за дом на улице Станиславского, 130, который был построен более ста лет назад, в 1917 году. Нежилое помещение общей площадью 114,4 квадратных метра состоит из 13 комнат и цокольного этажа.
Здание по адресу улица Ильича, 42/25 значительно меньше. Это двухэтажный дом площадью 45,2 квадратных метра. Оно было построено в 1928 году. На аукцион выставлены только две комнаты, которые находятся на первом этаже.
Отметим, что начальная цена лота — это размер ежегодной арендной платы. Оба помещения передаются под коммерческую деятельность.
Ранее в Ростове обрушился дом позапрошлого века.