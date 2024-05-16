В Ростовской области эвакуируют жильцов дома и ставят ноутбук важнее антитеррора

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Федеральные СМИ сообщили, что глава Каменска-Шахтинского решил потратить деньги, выделенные на борьбу с терроризмом, на покупку ноутбука. Девайс стоит 250 тысяч рублей. Это весьма высокая стоимость для устройства. Также чиновник присмотрел себе офисное кресло за 35 тысяч рублей.
«Он предложил обустроить свое рабочее место за счет средств, сэкономленных на антитеррористических мероприятиях», — отмечает Lenta.
Депутаты попросили прокуратуру проверить законность таких трат главы города. Сам он публикации в СМИ не комментировал, официальной информации о проверке также не поступало.
Днем 16 мая в Ростове началась эвакуация жильцов первого подъезда дома на улице Самаркандской, 70. По зданию уже несколько лет ползет трещина. Минувшей ночью местные жители почувствовали сдвиги в конструкции. Утром выяснилось, что ширина трещины увеличилась сразу на два миллиметра.
Забрать вещи из дома собственники могут до 20 мая. Им предложили маневренное жилье на окраине Ростова. Часть жильцов предпочла перебраться к родственникам. Председатель домоуправления Сергей Борисенко рассказал RostovGazeta, что судьба собственников жилья в других подъездах решится после обследования здания экспертами. Жильцы надеются, что дом смогут отремонтировать.
Они также рассказали, что несколько лет добивались признания дома аварийным. Жители писали обращения в министерство ЖКХ и администрацию Ростова, записывали видео-обращение к Путину. Добились они лишь установки маячков на доме. В управляющей компании, обслуживающей дом, рассказали, что за последний год ширина трещины увеличивалась каждый месяц по миллиметру.
Рыбак из Ростова поделился в социальных сетях фотографиями своего улова. Мужчина выловил сома, который по размерам превысил рост самого ростовчанина.
Где рыбак смог сделать такой улов, он не раскрыл. Многие не поверили мужчине, посчитав фотографию фотомонтажом.