В Ростовской области эвакуируют жильцов дома и ставят ноутбук важнее антитеррора

Они также рассказали, что несколько лет добивались признания дома аварийным. Жители писали обращения в министерство ЖКХ и администрацию Ростова, записывали видео-обращение к Путину. Добились они лишь установки маячков на доме. В управляющей компании, обслуживающей дом, рассказали, что за последний год ширина трещины увеличивалась каждый месяц по миллиметру.