rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

В трещину можно просунуть палец: кадры разрушающегося дома на Самаркандской в Ростове

В трещину можно просунуть палец: кадры разрушающегося дома на Самаркандской в Ростове

16 мая 2024, 12:11
Фото: rostovgazeta.ru
В трещину можно просунуть палец: кадры разрушающегося дома на Самаркандской в Ростове

Жителей дома на Самаркандской в Ростове эвакуируют из-за угрозы обрушения

В Ростове из-за угрозы обрушения эвакуируют дом на Самаркандской, 70 в Ростове, кадрами с места событий делится корреспондент RostovGazeta.

Жильцы рассказали, что минувшей ночью услышали звук расходящейся по зданию трещины. Трещина расползалась по дому уже давно. Но его не спешили признавать аварийным и расселять.

На кадрах с места событий видно, что трещина настолько глубокая, что в нее можно просунуть палец. Маячки, установленные на доме, показали расхождение на два миллиметра.

«Ночью услышали страшный треск»: людей эвакуируют из дома на Самаркандской в Ростове
Узнать подробнее
В трещину можно просунуть палец: кадры разрушающегося дома на Самаркандской в РостовеВ трещину можно просунуть палец: кадры разрушающегося дома на Самаркандской в Ростове
В трещину можно просунуть палец: кадры разрушающегося дома на Самаркандской в Ростове
Фото: rostovgazeta.ru

Большинство жильцов первого подъезда дома к настоящему моменту эвакуированы. Здание огородили защитной лентой. Собственников предупредили, что забрать вещи из дома они могут до 20 мая.

Ранее сообщалось, что власти расселят и снесут 124-летний дом в центре Ростова.

Читайте также:
Многострадальный дом позапрошлого века рухнул в центре Ростова. Что о нем известно?Ростовчанка выиграла суд у «РостовАвтоДора» из-за ямы на дорогеВ Ростове ввели массовые ограничения для электросамокатов
#Алина Заярная#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Эвакуация на Самаркандской в Ростове
Подпишитесь
В Ростовской области эвакуируют жильцов дома и ставят ноутбук важнее антитеррора
Сегодня, 15:17
Квартиры в доме с трещиной на Самаркандской в Ростове продавали за 5 млн руб
Сегодня, 12:30
Жительница треснувшего дома в Ростове рассказала, как проводили эвакуацию
Сегодня, 12:18
Износ треснувшего дома на Самаркандской, 70 в Ростове превышает 39%
Сегодня, 15:10
Мусоровоз ушел под асфальт на Комарова в Ростове
Сегодня, 14:12
В полях Ростовской области нашли десятки мигрантов-нелегалов
Сегодня, 09:08
"