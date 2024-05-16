В трещину можно просунуть палец: кадры разрушающегося дома на Самаркандской в Ростове

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Жильцы рассказали, что минувшей ночью услышали звук расходящейся по зданию трещины. Трещина расползалась по дому уже давно. Но его не спешили признавать аварийным и расселять.
На кадрах с места событий видно, что трещина настолько глубокая, что в нее можно просунуть палец. Маячки, установленные на доме, показали расхождение на два миллиметра.
Большинство жильцов первого подъезда дома к настоящему моменту эвакуированы. Здание огородили защитной лентой. Собственников предупредили, что забрать вещи из дома они могут до 20 мая.
Ранее сообщалось, что власти расселят и снесут 124-летний дом в центре Ростова.