Власти Ростовской области намерены купить третьего «Валдая» и второго «Метеора»

Ростовская судоходная компания планирует значительно пополнить свой транспортный арсенал. Так, помимо получения в лизинг первого в регионе скоростного «Метеора», в 2025 году компания намерена приобрести третье судно «Валдай», а в 2026 году еще два морских «Метеора», которые будут ходить в Азовском и Черном морях.