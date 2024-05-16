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В Ростове-на-Дону появится первое судно «Метеор»

Власти Ростовской области намерены купить третьего «Валдая» и второго «Метеора»

16 мая 2024, 07:46
Фото: wikimedia.org
В Ростове-на-Дону появится первое судно «Метеор»
СПК «Дон» планирует в августе 2024 года взять в долгосрочную аренду с правом выкупа судно «Метеор». Оно будет ходить от Таганрога к Калачу-на-Дону в Волгоградской области, сообщил ТАСС генеральный директор компании Герман Лопаткин.

Ростовская судоходная компания планирует значительно пополнить свой транспортный арсенал. Так, помимо получения в лизинг первого в регионе скоростного «Метеора», в 2025 году компания намерена приобрести третье судно «Валдай», а в 2026 году еще два морских «Метеора», которые будут ходить в Азовском и Черном морях.

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Лопаткин отмечает, что сейчас они находятся на этапе переговоров. СПК «Дон» подает заявки, которыми занимается лизинговый комитет.

Ранее власти объяснили кратный рост цен на перевозки из Ростова в Азов «Валдаями». Новые цены начали действовать уже с 1 мая.

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