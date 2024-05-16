Власти Ростовской области намерены купить третьего «Валдая» и второго «Метеора»

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Ростовская судоходная компания планирует значительно пополнить свой транспортный арсенал. Так, помимо получения в лизинг первого в регионе скоростного «Метеора», в 2025 году компания намерена приобрести третье судно «Валдай», а в 2026 году еще два морских «Метеора», которые будут ходить в Азовском и Черном морях.
Лопаткин отмечает, что сейчас они находятся на этапе переговоров. СПК «Дон» подает заявки, которыми занимается лизинговый комитет.
Ранее власти объяснили кратный рост цен на перевозки из Ростова в Азов «Валдаями». Новые цены начали действовать уже с 1 мая.