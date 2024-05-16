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В Ростовской области более 140 тыс. га посевов пострадали от заморозков

Власти заявили о гибели урожая от заморозков в Ростовской области

16 мая 2024, 14:31
Фото: donland.ru
В Ростовской области более 140 тыс. га посевов пострадали от заморозков
В начале мая в Ростовской области температура воздуха и поверхности земли опустилась до -5 градусов. Внезапные заморозки не прошли бесследно, пострадало более 140 тысяч гектаров посевов, сообщает губернатор Василий Голубев.

Глава области отметил, что общая посевная площадь в Ростовской области составляет 4,9 миллиона гектаров посевов, но порядка 2,8% из них пострадало от майских заморозков. Губернатор Голубев подчеркнул, что реальные масштабы потерь еще уточнятся. Для этого представители местного самоуправления должны будут направить в региональное министерство сельского хозяйства документы, обосновывающие размер полученного аграриями ущерба.

Морозы вернутся в Ростовскую область с 17 мая
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Ранее жители Ростовской области жаловались на то, что резкое похолодание оставило их без урожая в этом году.

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