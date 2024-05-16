Власти заявили о гибели урожая от заморозков в Ростовской области

Глава области отметил, что общая посевная площадь в Ростовской области составляет 4,9 миллиона гектаров посевов, но порядка 2,8% из них пострадало от майских заморозков. Губернатор Голубев подчеркнул, что реальные масштабы потерь еще уточнятся. Для этого представители местного самоуправления должны будут направить в региональное министерство сельского хозяйства документы, обосновывающие размер полученного аграриями ущерба.