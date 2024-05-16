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Published Сегодня, 07:29

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Updated Сегодня, 07:29

Юрист рассказал ростовчанам о бесплатных переводах денег между своими счетами

Юрист рассказал ростовчанам о бесплатных переводах денег между своими счетами

16 мая 2024, 07:29
Фото: jcomp/freepik
Юрист рассказал ростовчанам о бесплатных переводах денег между своими счетами
Нововведения в законодательстве позволят ростовчанам с мая 2024 года бесплатно переводить деньги между своими счетами из разных банков, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.

Раньше, получая зарплату, многие ростовчане сразу переводили ее на карту другого банка. Одним людям это требовалось для погашения кредита. Другим, например, для участия в программе лояльности банка.

Прежде за перевод денег взимались проценты. Некоторые, чтобы избежать их оплату, снимали деньги в одном банкомате и относили в другой. Так было до мая 2024 года.

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«Теперь переводы денег между своими счетами в разных банках, или с пластиковой карты одного банка на карту другого банка, будут осуществляться без комиссии», — отмечает Антон Габович.

Однако юрист уточняет, что сумма перевода средств без комиссии лимитирована — в течение месяца можно перевести не более 30 миллионов рублей.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему ростовчанам начисляют комиссию при оплате коммуналки.

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