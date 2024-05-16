Юрист рассказал ростовчанам о бесплатных переводах денег между своими счетами

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Раньше, получая зарплату, многие ростовчане сразу переводили ее на карту другого банка. Одним людям это требовалось для погашения кредита. Другим, например, для участия в программе лояльности банка.
Прежде за перевод денег взимались проценты. Некоторые, чтобы избежать их оплату, снимали деньги в одном банкомате и относили в другой. Так было до мая 2024 года.
«Теперь переводы денег между своими счетами в разных банках, или с пластиковой карты одного банка на карту другого банка, будут осуществляться без комиссии», — отмечает Антон Габович.
Однако юрист уточняет, что сумма перевода средств без комиссии лимитирована — в течение месяца можно перевести не более 30 миллионов рублей.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему ростовчанам начисляют комиссию при оплате коммуналки.