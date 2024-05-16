Жильцы дома на Самаркандской в Ростове жаловались Путину на трещину в стене

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Собственников жилья в первом подъезде начали эвакуировать. Сейчас часть жильцов смотрит предлагаемые властями квартиры в маневренном фонде. Оставшиеся жители подъезда решили пожить у родственников. Выносить имущество из подъезда им разрешили до 20 мая.
Жители дома и председатель Сергей Борисенко рассказали корреспонденту RostovGazeta, что трещина идет по дому уже несколько лет. На катастрофическое состояние дома они жаловались в администрацию Ростова и даже записывали видео-обращение к президенту Владимиру Путину.
«Дом не признавали аварийным, трещина была. Обращались к президенту. Поставили маяки», — рассказывает жительница первого подъезда Екатерина.
Пока эвакуируют собственников квартир только из первого подъезда. Председатель дома Сергей Борисенко рассказал, что судьба жильцов других подъездов еще решается.
«Нам сперва надо решить вопрос по первому подъезду. Надо сделать обследование. Более плотно подойти к этому вопросу, потому что мы бились за это, мы просили администрацию города, Путину писали, отправляли видео-обращение», — рассказывает Борисенко.
Он добавил, что жильцы надеются на ремонт дома после обследования его специалистами. При этом никаких претензий к работе управляющей компании у жильцов нет.
Ранее сообщалось, что квартиры в доме с трещиной на Самаркандской в Ростове продавали за пять миллионов рублей.