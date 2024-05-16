Жильцы дома на Самаркандской в Ростове жаловались Путину на трещину в стене

Жители дома и председатель Сергей Борисенко рассказали корреспонденту RostovGazeta, что трещина идет по дому уже несколько лет. На катастрофическое состояние дома они жаловались в администрацию Ростова и даже записывали видео-обращение к президенту Владимиру Путину.