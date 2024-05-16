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Published Сегодня, 13:27

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Updated Сегодня, 13:29

Жильцы дома на Самаркандской в Ростове жаловались Путину на трещину в стене

Жильцы дома на Самаркандской в Ростове жаловались Путину на трещину в стене

16 мая 2024, 13:27
Фото: rostovgazeta.ru
Жильцы дома на Самаркандской в Ростове жаловались Путину на трещину в стене
Трещина по зданию на Самаркандской, 70 в Ростове пошла еще несколько лет назад, рассказал председатель дома Сергей Борисенко корреспонденту RostovGazeta.

Собственников жилья в первом подъезде начали эвакуировать. Сейчас часть жильцов смотрит предлагаемые властями квартиры в маневренном фонде. Оставшиеся жители подъезда решили пожить у родственников. Выносить имущество из подъезда им разрешили до 20 мая.

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Жители дома и председатель Сергей Борисенко рассказали корреспонденту RostovGazeta, что трещина идет по дому уже несколько лет. На катастрофическое состояние дома они жаловались в администрацию Ростова и даже записывали видео-обращение к президенту Владимиру Путину.

На катастрофическое состояние дома они жаловались в администрацию Ростова и даже записывали видео-обращение к президенту Владимиру Путину.На катастрофическое состояние дома они жаловались в администрацию Ростова и даже записывали видео-обращение к президенту Владимиру Путину.
На катастрофическое состояние дома они жаловались в администрацию Ростова и даже записывали видео-обращение к президенту Владимиру Путину.
Фото: Предоставлено жильцами

«Дом не признавали аварийным, трещина была. Обращались к президенту. Поставили маяки», — рассказывает жительница первого подъезда Екатерина.

Пока эвакуируют собственников квартир только из первого подъезда. Председатель дома Сергей Борисенко рассказал, что судьба жильцов других подъездов еще решается.

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«Нам сперва надо решить вопрос по первому подъезду. Надо сделать обследование. Более плотно подойти к этому вопросу, потому что мы бились за это, мы просили администрацию города, Путину писали, отправляли видео-обращение», — рассказывает Борисенко.

Он добавил, что жильцы надеются на ремонт дома после обследования его специалистами. При этом никаких претензий к работе управляющей компании у жильцов нет.

Ранее сообщалось, что квартиры в доме с трещиной на Самаркандской в Ростове продавали за пять миллионов рублей.

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