Жителей Ростовской области призвали массово сдавать мелочь в банк

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
В период акции банки-участники могут обменять монеты без комиссии на бумажные деньги или перевести сумму на карту. На Дону к «Монетной неделе» присоединятся 42 офиса 16 коммерческих банков. Для обмена монет потребуется паспорт и заявление.
Управляющий Отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева рассказала, что подобный обмен позволяет сократить затраты на чеканку монет. Также она посоветовала заранее отсортировать накопившиеся деньги по номиналу, так обмен пройдет быстрее.
Банк России отмечает, что условия акции могут отличаться в разных отделениях банков. Подробности необходимо уточнять в офисах банков-участников.
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